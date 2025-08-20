به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صدرالدین رجایی‌نسب امروز ٢٩ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود:در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۶۱ مورد مکاتبه با ادارات و سازمان‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد و در سه ماه اخیر نیز حدود ۴۰۰ مورد پیگیری صورت گرفته است. همچنین صدور کیفرخواست و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و اشتغال در جریان است.

وی با اشاره به نتایج اقدامات دادگستری گفت: سال گذشته ۷ هزار و ۱۳۱ نفر نیروی کار در استان حفظ شدند و تعداد اشتغال ایجاد شده به واسطه ورود دستگاه قضایی ۶۵۶ مورد بوده است. همچنین با همکاری دستگاه‌ها و دادگستری، ۸۷ واحد تولیدی در سال گذشته و ۱۶ واحد در سه ماهه اخیر بازسازی یا راه‌اندازی شده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه رفع موانع اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران از اولویت‌های اصلی استان است، افزود: اقدامات قضایی در حوزه‌های تولید و صنعت با هدف حمایت از اشتغال و رونق اقتصادی انجام می‌شود و هر گونه تخلف اداری یا اقتصادی با قاطعیت و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رجایی‌نسب بر اهمیت کار فرهنگی و افزایش آستانه تحمل جامعه تأکید کرد و گفت: در کنار حمایت‌های اقتصادی، تلاش داریم فرهنگ رعایت قانون و تعامل سازنده در جامعه تقویت شود تا پرونده‌های کوچک به درگیری و تنش ختم نشود و جامعه‌ای امن و فعال داشته باشیم.

وی گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی ناشی از ضرب و جرح عمدی و توهین است. برای کاهش این آسیب‌ها باید آستانه تحمل مردم بالا برود و اقدامات فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم استان گفت: اگر بتوانیم با همکاری همه مسئولان تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مشکلات مردم فارس را کاهش دهیم، گام بزرگی در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی برداشته‌ایم.

وی با اشاره به بررسی پرونده‌های مفاسد اداری در برخی دستگاه‌ها ، تاکید کرد: پرونده‌هایی در زمینه تخلفات اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و حوزه آب و پساب در حال رسیدگی است و برخوردهای قضایی با این جرائم بدون اغماض خواهد بود؛ دستگاه قضایی با جدیت در برابر هرگونه فساد اداری و مالی می‌ایستد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه استفاده از انرژی‌های نو می‌تواند به کاهش فقر و ایجاد اشتغال کمک کند، اظهار داشت: توسعه پنل‌های خورشیدی در استان علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقشی اساسی در بهبود معیشت خانوارها ایفا کند.

رجایی‌نسب در ادامه درباره موضوع ورود وکلا به مجتمع‌های قضایی گفت: وکلا همکاران ما هستند و ما به نقش آنها در دادرسی باور داریم. به دلیل ملاحظات امنیتی، بازرسی در ورودی مجتمع‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما تلاش می‌کنیم مسیرهای ویژه و امکانات مناسبی برای وکلا فراهم شود تا شأن و جایگاه آنان حفظ گردد.

وی همچنین از جایگاه بالای استان فارس در زمینه دادرسی الکترونیک خبرداد و افزود: با توسعه دادگاه‌های الکترونیک، بسیاری از جلسات بدون نیاز به انتقال متهمان یا زندانیان برگزار می‌شود که این امر هم به صرفه‌جویی در وقت و هزینه کمک می‌کند و هم روند رسیدگی را تسهیل می‌بخشد.

خبرنگار مسئولیتی حساس و همراه با استرس است

رجایی‌نسب در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه گاهی عمق دشواری این حرفه از نگاه‌ها پنهان می‌ماند، افزود کار خبرنگار تنها ثبت یک تصویر یا نوشتن یک خبر نیست بلکه مسئولیتی حساس و همراه با استرس است که نتایج آن می‌تواند آرامش را برای جامعه به همراه آورد و در مقابل، ناامنی برای کسانی که به حقوق مردم بی‌توجهی می‌کنند ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر اهمیت نگارش صحیح اخبار گفت : هر مطلبی را نمی‌توان نوشت و هر قالبی را برای انتقال موضوع نمی‌توان انتخاب کرد چراکه خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست بلکه هنری است که باید در مسیر مصلحت جامعه و امیدآفرینی حرکت کند.

وی افزود: امیدآفرینی به معنای بزرگنمایی بی‌جهت نیست بلکه باید واقعیت‌ها با دقت و صحت منتقل شود تا جامعه دچار یأس و ناامیدی نگردد.

رجایی‌نسب اظهار داشت: در شرایط حساس امروز که فضای منطقه و کشور تحت تاثیر تهدیدها و تحولات قرار دارد، وظیفه خبرنگاران سنگین‌تر از گذشته است. مردم انتظار دارند قلم خبرنگاران همواره در مسیر حقیقت، امید و تقویت جامعه حرکت کند و نه آنکه ناخواسته به تشویق دشمن یا تضعیف مسئولان منجر شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: در این عرصه خبرنگاران با انعکاس وقایع، ایجاد نشاط در میان مردم و تضعیف دشمن نقش بی‌بدیلی ایفا کردند که شایسته تقدیر است. مطالبه‌گری نیز ذات کار خبرنگاری است و هیچ مسئولی نباید از پرسش‌ها و پیگیری‌های به‌حق اصحاب رسانه نگران باشد، بلکه باید پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف توضیح دهد.

رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد: مجموعه دادگستری استان از هرگونه مطالبه‌گری خیرخواهانه خبرنگاران استقبال می‌کند زیرا ممکن است در مجموعه‌ای گسترده همچون دادگستری اشکالاتی وجود داشته باشد که رسانه‌ها آنها را مشاهده می‌کنند.

اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها پس از قطعیت حکم

دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست در واکنش به موضوعی مرتبط با یک واحد رستورانی که قرار بود به پلیس ارجاع شود، خاطرنشان کرد: روند قضایی این پرونده باید مطابق قانون طی شود و اطلاع‌رسانی تنها پس از قطعیت حکم صورت خواهد گرفت.

کامران میرحاجی در ادامه یادآور شد: محدودیت‌های قانونی در زمینه اطلاع‌رسانی برخی جرائم و پرونده‌ها وجود دارد و برخی اخبار، به دلیل حساسیت یا مشخص بودن افراد درگیر، نمی‌تواند پیش از رسیدگی کامل منتشر شود.

دادستان مرکز استان فارس افزود: هدف ما ایجاد شفافیت و رعایت حقوق همه طرف‌هاست و پیش از انتشار هر خبر حساس، هماهنگی لازم با دستگاه قضایی انجام می‌شود تا آثار احتمالی بر جامعه و افراد کاهش یابد.

رسیدگی به پرونده‌های مختلف در استان با جدیت ادامه دارد

میرحاجی اعلام کرد که در استان موارد متعددی تحت رسیدگی قضایی قرار گرفته است و تاکنون بیش از 100پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به روند پرونده‌ها گفت: از میان پرونده‌های تشکیل‌شده، برای تعدادی کیفرخواست صادر و پرونده‌ها به دادگاه ارجاع شده و در حال رسیدگی هستند. بخشی از متهمان بازداشت شده‌اند و تحقیقات تکمیلی درباره برخی دیگر ادامه دارد.

وی افزود: در مجموع 5 پرونده در حال رسیدگی کامل در دادگاه است و سایر پرونده‌ها با توجه به میزان نقش متهمان، برخی با تعهد یا اقدامات دیگر در حال پیگیری هستند. تلاش ما بر تکمیل رسیدگی‌ها و ارسال پرونده‌ها به دادگاه مطابق قانون متمرکز است.

دادستان فارس تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری همه پرونده‌هاست تا حقوق مردم و امنیت قضایی در استان رعایت شود.

میرحاجی، در خصوص برنامه‌ریزی و حل مسائل محلی استان گفت: برنامه‌ریزی بلندمدت کشوری اهمیت دارد، اما نباید مانع اقدام فوری و حل مشکلات در سطح استان شود.

وی افزود : کارگروه‌های استانی با همکاری ادارات، سپاه و دیگر نهادها تشکیل شده و در حال پیگیری مسائل مردم در مناطق مختلف هستند.

دادستان مرکز فارس با بیان اینکه تمرکز بر مشکلات فوری و قابل حل در سطح استان، از جمله تأمین غذا و مواد اولیه، در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: با پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌ها، سعی داریم راه‌حل‌های مؤثر برای مسائل استانی ارائه کنیم و از ظرفیت‌های محلی به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در ارتقای سرمایه اجتماعی و عدالت قضایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این نشست به اهمیت نقش رسانه‌ها در جامعه، بر حمایت نهاد قضایی از خبرنگاران تأکید کرد.

مهدی رنجبر گفت: به عنوان متولی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، انتظار داریم نهادهای قضایی که از قدرتمندترین نهادهای حاکمیتی در استان هستند، حمایت ویژه‌ای از اهالی رسانه داشته باشند.

وی تأکید کرد: خبرنگاران گاه با مخاطبان و مسائل پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که بدون پشتوانه می‌توانند حقوق عموم مردم را تحت تأثیر قرار دهند و افزود: وجود دادگاه رسانه و حمایت قضایی در استان می‌تواند جهت‌گیری اخبار و رعایت حقانیت و عدالت را تضمین کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس همچنین بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای خبرنگاران توسط دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: آشنایی خبرنگاران با فرآیندهای قضایی و حقوقی می‌تواند خبرنویسی و گزارشگری در جامعه را مؤثرتر و مثمرثمر سازد.

وی درباره اقامت خوانندگان خارج‌نشین در شیراز توضیح داد: زندگی این افراد در چارچوب قوانین شهروندی بلامانع است، اما هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری نیازمند استعلامات قانونی و اخذ مجوزهای لازم خواهد بود.

مکان مناسب دیگری برای مدرسه مهرتابان در نظر گرفته می شود

معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری شیراز نیز در ادامه درباره انتقال مدرسه مهرتابان گفت: محل جدید این مدرسه از نظر قانونی و زیست‌محیطی دارای ایراد بود و شورای تأمین شیراز با انتقال آن موافقت نکرد. مقرر شد مکان مناسب دیگری برای مدرسه در نظر گرفته شود.

حسین سلطانی فر در زمینه گرانی و تخلفات اقتصادی نیز بیان شد: شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در فارس فعال است و پرونده‌های گران‌فروشی به صورت ویژه بررسی می‌شود. همچنین سامانه‌ای برای شفاف‌سازی زنجیره توزیع کالا در حال راه‌اندازی است.

در ادامه این نشست، خبرنگاران سوالات متعددی را از مسئولان قضایی استان مطرح کردند که پاسخ آنها را در ادامه می خوانید:

در زمینه سگ‌های ولگرد و حیوانات بلاصاحب گفته شد: بر اساس مصوبات ملی و استانی، طرح‌های مختلفی از جمله انتقال سگ‌ها به خارج از شهر، احداث پناهگاه‌ها و توقیف خودروهای متخلف در حال اجراست.

در پاسخ به پرسشی درباره صنایع آلاینده و معادن شمال غرب شیراز بیان شد: این واحدها ملزم به رعایت الزامات زیست‌محیطی هستند و پرونده‌های مربوطه در شعب تخصصی و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

درباره برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دادگستری تأکید شد: قوه قضائیه هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات درونی ندارد و در صورت اثبات تخلف، با جدیت اقدام خواهد کرد.

در خصوص پرونده‌های فضای مجازی و مهریه عنوان شد: پرونده‌های جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است. همچنین استفاده از پابند الکترونیک برای آزادی مشروط محکومان افزایش داشته است.

درباره محصولات کشاورزی آلوده به پساب توضیح داده شد: بیش از هزار هکتار از مزارع آلوده در استان امحا و از ورود محصولات ناسالم به بازار جلوگیری شده است. هم‌زمان، طرح‌های کارشناسی برای جایگزینی شیوه‌های آبیاری و مدیریت پساب در حال پیگیری است.

