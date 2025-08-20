به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمیدرضا کاظمی روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد ماه در جلسه شورای سرمایه‌گذاری شهرستان‌های پلدختر و معمولان اظهار کرد: اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در کلانشهرهاست و با ادامه این روند شرایط استان‌های توسعه یافته بهتر و استان‌های توسعه نیافته بدتر می‌شود. در جلسه مجمع نمایندگان استان با رئیس جمهور هم گفتیم که با سیاست حال حاضر دولت‌ها، فاصله بین فقیر و غنی کمتر نخواهد شد.

وی افزود: سیاست دولت این است که پروژه‌های بالای ۷۰ رصد پیشرفت تکمیل شود که اقدام خوبی بوده و به جای اینکه پروژه‌های جدید را از صفر شروع کنیم، طرح‌هایی که سال‌ها کار شده را به سرانجام برسانیم. استان‌های توسعه‌یافته بیش از ۱۰۰۰ پروژه بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارند، اما استان‌هایی مثل لرستان حدود ۱۰ پروژه داشته باشند پس منابع مالی بازهم به سمت استان‌های توسعه یافته سوق می‌کند.

کاظمی تصریح کرد: نمی‌توان پروژه‌های استان‌های توسعه یافته را متوقف کرد تا به طرح‌های استان‌های توسعه نیافته رسیدگی کرد بلکه باید عادلانه تصمیم‌گیری کرد و در استان‌های توسعه نیافته، پروژه‌ها را از صفر درصد آغاز کنیم تا فاصله ایجاد شده بین استان‌ها کمتر شود. هر سرمایه‌گذار یک ظرفیت بزرگ است و وزارت کار باید سیاست‌های خود را تغییر دهد تا سرمایه‌ها به سمت استان‌های توسعه نیافته منتقل شود.

وی تاکید کرد: معمولان و پلدختر برای ما تفاوتی ندارد و باید هر دو شهرستان پیشرفت کنند، اما تا زمانی که این سیاست سرمایه‌گذاری حال حاضر وجود داشته باشد امیدی به پیشرفت وجود ندارد.

کاظمی عنوان کرد: شهرستان پلدختر در دوران دفاع مقدس ۸ساله ۷۲ بار بمباران شد و در آن زمان به دلیل اینکه امنیت وجود نداشت، دولت تمایل به سرمایه‌گذاری نداشت و در ادامه هم به دلایل مختلف در این شهرستان سرمایه‌گذاری نشد.

نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: پلدختر و معمولان ظرفیت‌های اشتغالزایی خوبی در حوزه‌های کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی دارند.

سیدحمیدرضا کاظمی بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های پلدختر و معمولان، در حوزه کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به عنوان یک ضرورت و مطالبه جدی مردم احساس می‌شود و امیدواریم به یک نتیجه برای کمک به باغداری و اشتغال برسیم.

وی اضافه کرد: در حوزه انرژی و با توجه به ناترازی موجود، وزارت کار و هلدینگ‌های وابسته به شستا و صندوق بازنشستگی متعهد شدند که درباره انرژی خورشیدی به کشور کمک کنند و در شهرستان‌های پلدختر و معمولان شرایط و ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در این حوزه به کشور کمک کند.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به اقلیم و شرایط اراضی موجود در شهرستان‌های پلدختر و معمولان، اراضی‌ای مشخص شد تا پس از بازدید کارشناسان برای احداث گاوداری ۱۰۰۰ راسی در شهرستان‌های پلدختر یا معمولان مورد استفاده قرار گیرد.

وی به لزوم توجه بیشتر وزارت کار به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و جوانان تحصیل کرده استان قطعا می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی همچنین از توجه ویژه و پیگیری مستمر توصیفیان مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان برای حضور سرمایه گذاران و هلدیینگ های وزارت کار در منطقه تقدیر کرد و گفت: تصمیمات خوبی در این جلسه گرفته شد و از مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، فرمانداران و مدیران اجرایی شهرستان‌ها انتظار دارم به جد پیگیر به نتیجه رسیدن این تصمیمات باشند.

