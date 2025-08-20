خبرگزاری کار ایران
اختلافات مالی در لنگرود منجر به قتل مردی ۴۷ ساله شد

اختلافات مالی در لنگرود منجر به قتل مردی ۴۷ ساله شد
فرمانده انتظامی لنگرود با بیان اینکه اختلافات مالی منجر به قتل شد، گفت: قاتل پس از فرار توسط کارآگاهان آگاهی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از لنگرود،سرهنگ ارسلان صبح زاهدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی مردی ۴۷ ساله توسط اعضای خانواده در حوالی شهر شلمان لنگرود، پرونده به پلیس آگاهی شهرستان ارجاع و رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تحقیقات همه جانبه پلیس، قاتل ۴۱ ساله توسط کارآگاهان آگاهی شناسایی شد، افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل اختفا متهم اعزام و وی را در یک عملیات غافلگیرانه در شهر شلمان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه قاتل در اعترافات انگیزه خود از قتل با سلاح سرد را اختلافات مالی با مقتول اعلام کرد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز، ۳ عدد فشنگ و یک قبضه چاقو کشف و متهم با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی از آمادگی پلیس برای برخورد با جرایم در استان خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

