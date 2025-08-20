خبرگزاری کار ایران
رفع تصرف بیش از ۷۰ هزار متر مربع اراضی ملی در خوزستان به صورت فوری

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف اراضی ملی واقع در استان به مساحت بیش از ۷۰ هزار و ۱۴۰ مترمربع و به ارزش بیش از ۵۴۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، روح‌الله عمادی با اشاره به ۱۱ مورد رفع تصرف در مردادماه امسال در استان، گفت: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان‌ها با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی از رفع تصرف فوری اراضی ملی واقع در استان به مساحت بیش از ۷۰ هزار و ۱۴۰ مترمربع خبر داد و افزود: ارزش این اراضی بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

عمادی ادامه داد: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی این میزان رفع تصرف در شهر‌های استان اجرا و اقدامات لازم به عمل آمد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

وی با اعلام اینکه این تعداد رفع تصرف در ۵ شهرستان انجام شده است، تصریح کرد: تعداد ۱۱ مورد رفع تصرف در مردادماه در شهر‌های ایذه، بهبهان، اهواز، آبادان و امیدیه توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شده است.

عمادی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها قدردانی به عمل آورد.

عمادی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
