رفع تصرف بیش از ۷۰ هزار متر مربع اراضی ملی در خوزستان به صورت فوری

به گزارش ایلنا از خوزستان، روح‌الله عمادی با اشاره به ۱۱ مورد رفع تصرف در مردادماه امسال در استان، گفت: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان‌ها با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی از رفع تصرف فوری اراضی ملی واقع در استان به مساحت بیش از ۷۰ هزار و ۱۴۰ مترمربع خبر داد و افزود: ارزش این اراضی بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

عمادی ادامه داد: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی این میزان رفع تصرف در شهر‌های استان اجرا و اقدامات لازم به عمل آمد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

وی با اعلام اینکه این تعداد رفع تصرف در ۵ شهرستان انجام شده است، تصریح کرد: تعداد ۱۱ مورد رفع تصرف در مردادماه در شهر‌های ایذه، بهبهان، اهواز، آبادان و امیدیه توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شده است.

عمادی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها قدردانی به عمل آورد.

عمادی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.

