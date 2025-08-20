خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان خوزستان دستور تعیین تکلیف فوری ۱۵ محکوم به قصاص در اهواز را صادر کرد

دادستان خوزستان دستور تعیین تکلیف فوری ۱۵ محکوم به قصاص در اهواز را صادر کرد
کد خبر : 1675980
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مرکز خوزستان گفت: ۱۵ محکوم به قصاص در اهواز با بیش از ۱۰ سال بلاتکلیفی در زندان به سر می‌بردند که دستور تعیین تکلیف فوری آنان با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و شورای حل اختلاف صادر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از زندان سپیدار اهواز بیان کرد: برخی از اولیای دم در این پرونده‌ها طی سال‌های گذشته تقاضایی برای اجرای حکم قصاص یا عفو ارایه نکردند و این وضعیت باعث شد که تعدادی از محکومان، سال‌های طولانی بدون تعیین تکلیف در زندان بمانند.

وی با بیان اینکه حقوق زندانیان باید حتی در شرایط محکومیت نیز حفظ شود، اظهار کرد: عدم پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌ها، علاوه بر ایجاد فشار روانی بر محکومان، روند اجرای احکام را نیز دچار اختلال می‌کند.

خلفیات دستور داد که با استفاده از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی (به منظور تعیین تکلیف احکام قصاص) و بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش، پیگیری برای تعیین تکلیف قطعی این پرونده‌ها به سرعت آغاز شود تا ضمن رعایت حقوق اولیای دم، حق و حقوق محکومان نیز تضییع نشود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور