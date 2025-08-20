دادستان خوزستان دستور تعیین تکلیف فوری ۱۵ محکوم به قصاص در اهواز را صادر کرد

وی با بیان اینکه حقوق زندانیان باید حتی در شرایط محکومیت نیز حفظ شود، اظهار کرد: عدم پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌ها، علاوه بر ایجاد فشار روانی بر محکومان، روند اجرای احکام را نیز دچار اختلال می‌کند.

خلفیات دستور داد که با استفاده از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی (به منظور تعیین تکلیف احکام قصاص) و بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش، پیگیری برای تعیین تکلیف قطعی این پرونده‌ها به سرعت آغاز شود تا ضمن رعایت حقوق اولیای دم، حق و حقوق محکومان نیز تضییع نشود.