استاندار گلستان:
۱۰ درصد از مطالبات کشاورزان گلستانی باقیمانده که بهزودی تسویه میشود
استاندار گلستان گفت: ۱۰ درصد از مطالبات کشاورزان گلستانی باقیمانده که بهزودی تسویه میشود وخشکسالیهای پیاپی فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است.
به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر طهماسبی اظهار کرد: در هفته دولت هزار و ۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. این پروژهها با هدف توسعه زیرساختها و ایجاد هزار و ۷۴۸ فرصت شغلی طراحی شدهاند.
طهماسبی از اجرای هزار و ۳۰۷ برنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در ۱۴ شهرستان استان خبر داد و افزود: این اقدامات تلاشی برای تقویت نشاط اجتماعی و افزایش همبستگی مردمی است.
وی گفت: خشکسالیهای پیاپی فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است و برداشت محصول امسال به کمتر از ۶۰۰ هزار تن رسیده، در حالی که سال گذشته ۱.۳۵ میلیون تن بوده است. باید به سمت کشت محصولاتی با نیاز آبی کمتر و سازگار با اقلیم استان حرکت کنیم تا منابع آب حفظ شود چرا که کشاورزان، ستون اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور هستند.
وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده ضروری است که به آموزش روشهای نوین کشاورزی، مدیریت آب، و بهبود زیرساختهایی مانند جادههای کشاورزی و سیستمهای آبیاری مدرن، نیاز فوری دارد.