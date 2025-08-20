خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک پرحجم اما روان در جاده‌های مازندران؛ احتمال اعمال محدودیت‌های یک‌طرفه در ساعات عصر

ترافیک پرحجم اما روان در جاده‌های مازندران؛ احتمال اعمال محدودیت‌های یک‌طرفه در ساعات عصر
کد خبر : 1675928
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای استان به‌صورت مقطعی پرحجم اما روان گزارش‌شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت محور کندوان افزود: محدودیت یک‌طرفه در این محور برای ساعات بعدازظهر در حال بررسی است و در صورت نیاز اعمال خواهد شد.

وی همچنین از احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محورهای هراز و کیاسر در ساعات عصر خبر داد.

عبادی رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و گفت: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

 رئیس پلیس‌راه مازندران از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست: با مدیریت زمان سفر، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس‌راه استان تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور