به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت محور کندوان افزود: محدودیت یک‌طرفه در این محور برای ساعات بعدازظهر در حال بررسی است و در صورت نیاز اعمال خواهد شد.

وی همچنین از احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محورهای هراز و کیاسر در ساعات عصر خبر داد.

عبادی رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و گفت: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست: با مدیریت زمان سفر، رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس‌راه استان تماس بگیرند.

