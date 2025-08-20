گلستان دارای واحد تولید داروهای ضد سرطان است

درویش‌علی حسن‌زاده با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهارکرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال صادر شد که خوشبختانه توانستیم برای بیش از سه هزار نفر ایجاد اشتغال کنیم.

وی ادامه داد: با اقدمات انجام شده درسال گذشته ۲۶ واحد صنعتی راکد در استان احیا کردیم و برای حدود ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است. از مجموع واحدهای صنعتی استان، ۲۴ درصد در حوزه تولید محصولات آشامیدنی و غذایی فعالیت دارند.

حسن زاده بیان کرد: صادرات گلستان در سال ۱۴۰۳ به ۴۶۳ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۴۲ درصد رشد ارزشی و ۳۲ درصد رشد وزنی داشته است. ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، افغانستان، روسیه و ارمنستان کشورهای هدف صادراتی استان گلستان بوده اند.

وی افزود: عمده اقلام صادراتی استان شامل ید، پنیر، پریفرم، گوشت مرغ، لبنیات، میوه و تره‌بار، سیمان، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، توتون، قطعات فلزی و مواد شوینده است. گلستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، در حال تبدیل شدن به محور کلیدی تأمین کالاهای اساسی در کشور است.

وی یادآور شد: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان گلستان به‌صورت منظم با هدف تقویت اقتصاد محلی و بهبود فضای کسب‌وکار برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش شبانه روزی ما این است که مردم هیچ مشکلی نداشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا مشکل در عرضه کالا، مردم می‌توانند به سامانه ۱۲۴ یا ادارات صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌ها اطلاع دهند تا مشکلات صنفی رسیدگی شود.

