به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاص مند، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت نیرو، هرگونه افزایش عمق چاه در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی به‌طور کامل ممنوع و هیچ‌گونه مجوزی در این خصوص صادر نخواهد شد.

وی افزود: در دشت‌هایی که با پدیده فرونشست یا بروز فروچاله و بطور کلی با افت سطح آب زیرزمینی مواجه هستیم، وضعیت دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی می باشد ،که نه تنها مجوز افزایش عمق برای چاه‌های جدید صادر نمی‌شود، بلکه حتی امکان کف‌شکنی چاه‌های موجود نیز صادر نخواهد شد.

اخلاص مند با بیان اینکه این تصمیم در راستای حفاظت جدی از سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از تشدید فرونشست زمین و فروچاله ها اتخاذ شده ، گفت: فشار ناشی از کاهش بارندگی نباید منجر به افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی شود.

وی خاطرنشان کرد: منابع آب زیرزمینی از مهم‌ترین ذخایر راهبردی استان به شمار می‌روند و برداشت‌های بی‌رویه می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

اخلاص مند گفت: در دشت‌های که پدیده فرونشست در آنها اتفاق نیفتاده، سقف مجاز کف شکنی در آبرفت فقط یکبار و به میزان ۱۰ درصد (حداکثر 15 متر) از عمق چاه قبلی، مجوز حفر چاه جدید یا کف‌شکنی صادر خواهد شد و این محدودیت با هدف کنترل میزان برداشت و حفظ پایداری منابع آبی اعمال می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان تأکید کرد: هرگونه درخواست برای جایگزینی چاه یا افزایش عمق، تنها پس از بررسی دقیق کارشناسی، وضعیت هیدروژئولوژیکی منطقه، و حفظ حرائم منابع آبی مجاور و تطابق با برنامه‌های مدیریت منابع آب قابل بررسی و در غیر این صورت رد خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان و بهره‌برداران باید توجه داشته باشند که راه عبور از شرایط بحرانی کنونی، اصلاح الگوی کشت، کشت‌ محصولات کم‌آب‌بر، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، و پایبندی به سیاست‌های کلان حفاظت از منابع آب است و بی‌توجهی به این موضوع، خسارت‌های بلندمدت و غیرقابل جبرانی برای آینده کشاورزی استان به‌دنبال خواهد داشت.

