با حکم استاندار فارس؛

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس طی حکمی علیرضا انصاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این حکم خطاب به انصاری آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، شما را طی حکمی علیرضا انصاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب کرد.

گفتنی‌ است علیرضا انصاری مدیر کل اسبق اداره ثبت احوال استان فارس بوده و فرمانداری ویژه شهرستان فسا، فرمانداری سپیدان، فرمانداری نورآباد ممسنی، فرمانداری خرم‌بید، معاونت فرمانداری خرم‌بید و بخشداری خشت و کمارج از سوابق وی است.

 

