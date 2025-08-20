با حکم استاندار فارس؛
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب شد
استاندار فارس طی حکمی علیرضا انصاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب کرد.
نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، شما را طی حکمی علیرضا انصاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب کرد.
گفتنی است علیرضا انصاری مدیر کل اسبق اداره ثبت احوال استان فارس بوده و فرمانداری ویژه شهرستان فسا، فرمانداری سپیدان، فرمانداری نورآباد ممسنی، فرمانداری خرمبید، معاونت فرمانداری خرمبید و بخشداری خشت و کمارج از سوابق وی است.