انتصاب سرپرستان جدید ادارات ثبت ۵ شهرستان فارس

به گزارش ایلنا، مدیرکل ثبت فارس گفت: خوشبختانه در مقطع کنونی مجموعه ثبتی این استان ضمن بهره گیری از افراد مستعد و توانمند در ادارات تابعه سرمایه ارزشمندی جهت پیشبرد برنامه های تحولی سازمان و حرکت در مسیر ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی در اختیار دارد.

محمد نخعی با اشاره به وظایف اصلی ادارات ثبتی این استان در خدمات رسانی بهینه به مردم شریف فارس ابراز داشت: همگی ما به عنوان خادمان جامعه وظیفه داریم با تلاش و همدلی در جهت اجرای سیاست ها و دستورالعمل های سازمانی در راستای دفاع از حقوق ثبتی جامعه حرکت کنیم .

وی با قدردانی از زحمات رؤسای پیشین این ادارات و آرزوی موفقیت آنان در سمت جدید ابراز داشت: خوشبختانه در مقطع کنونی مجموعه ثبتی این استان ضمن بهره گیری از افراد مستعد و توانمند در ادارات تابعه سرمایه ارزشمندی جهت پیشبرد برنامه های تحولی سازمان و حرکت در مسیر ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی در اختیار دارد.

نخعی افزود: بهره مندی ادارات تابعه ثبتی از مدیران متخصص و متعهد نوید بخش آینده ای روشن در خدمات رسانی بهینه به مردم فهیم فارس خواهد بود.

مدیرکل ثبت استان با ابراز رضایت از عملکرد رؤسای واحدهای ثبتی تابعه این اداره کل در هدایت مجموعه های تحت امر این تغییرات مدیریتی در ادارات را جهت شکوفایی و تحول بیش از پیش ضروری برشمرد و خاطر نشان کرد: خواهان آن هستیم با این تغییرات زمینه ارائه خدمات مطلوب به جامعه را استمرار بخشیم.

در این مراسم به ترتیب مصطفی علی پور، تیمور منصوری، عبداله جهان پور، حمزه رضایی و الیاس اسماعیلی به عنوان سرپرستان ادارات ثبت شهرستان های سروستان، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش و لارستان منصوب شدند.

انتهای پیام/