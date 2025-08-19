فولاد خوزستان در شب پر حاشیه و اتفاق شکست خورد/ پیروزی چادرملو اردکان با پنالتی بحث برانگیز

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه، درحالی که پس از ماه‌ها انتظار و صبوری، بیست‌ و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، از روز گذشته آغاز شد، در ادامه‌ی هفته نخست این رقابت‌ها، از ساعت ۱۹ امروز، دیدارهای باقی‌مانده در چهار ورزشگاه پیگیری شد.

تیم فولاد خوزستان با هدایت یحیی گل‌محمدی در نخستین هفته‌ لیگ، در ورزشگاه تختی تهران، مهمان سعید اخباری و تیم چادرملو اردکان بودند اما این درحالی است که این دیدار بر حسب برنامه باید در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شد که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه میزبان این دیدار در تهران دنبال شد.

دیداری که می‌توانست کاملا فوتبالی پیگیری شود اما تصمیم‌های بحث برانگیز و جنجالی موعود بنیادی‌فر سبب شد تا این رقابت شکل دیگری به خود بگیرد.

عملکرد قابل قبول و رضایت‌بخش تیم فولاد خوزستان و چادرملو اردکان در این رقابت، نوید یک فوتبال پایاپای و جذاب را می‌داد که صحنه‌های حساس این دیدار گواه این موضوع خواهد بود.

هر دو تیم با ایجاد موقعیت‌های خوب و متعدد روی دروازه یکدیگر، در چند صحنه فرصت گلزنی هم پیدا کردند که در نهایت بی دقتی در ضربات آخر یا تصمیم‌های اشتباه فردی در کنار واکنش خوب دروازبان‌ها مانع از باز شدن دروازه‌ها شد.

در همان نیمه نخست، برخورد توپ با سعید محمدی‌فر، یک صحنه مشکوک به پنالتی به سود فولادی‌ها را ایجاد کرد که پس از بررسی توسط اتاق داوری و بازبینی، ادامه بازی در دستور کار قرار گرفت.

این پایان کار در نیمه نخست نبود و خطای محمدرضا سلیمانی و اخراج مستقیم او توسط داور، یک تصمیم بحث برانگیز دیگر را ایجاد کرد که باعث شد تا فولادی‌ها زخم خورده از تصمیم‌های داور نیمه نخست را به رختکن بروند.

اما با شروع نیمه دوم، بازی تا دقیقه ۹۰ شکل طبیعی و عادی خود را دنبال می‌کرد تا برخورد توپ به دست ابوالفضل رزاق‌پور در محوطه جریمه فولاد، یک صحنه مشکوک را به بار آورد که پس از بازبینی بسیار طولانی تصاویر توسط بنیادی‌فر و کوبل داوری در نهایت تصمیم بر اعلام پنالتی به سود چادرملو شد که اعتراض کادر و نیمکت فولاد را به همراه داشت، تا جایی که فولادی‌ها تصمیم به خروج از زمین داشتند.

پس از وقفه طولانی و از سرگیری بازی، علی خدادادی موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه فولاد را باز کند.

در ادامه و وقت‌های تلف شده، خطای سیروس صادقیان بازیکن چادرملو و اخراج مستقیم او از زمین مسابقه و ضربه ایستگاهی و دیدنی ابوالفضل رزاق‌پور هم راه به جایی نبرد و با واکنش خیره‌ کننده سنگربان چادرملو روبه‌رو شد تا نتیجه این رقابت پر اتفاق و حاشیه، شکست فولاد خوزستان و برتری یک گل چادرملو اردکان باشد.

در پایان این مسابقه، محمدی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، گفت: زورمان به داوری نرسید.

انتهای پیام/