تعطیلی ادارات گلستان در روز شنبه اینده

به گزارش ایلنای گلستان، مجتبی جمالی گفت: با توجه به استمرار موج گرما در هفته آتی و با هدف حفظ پایداری شبکه و تاسیسات برق و تامین مستمر انرژی برای آحاد جامعه، بر اساس تصمیم جلسه کمیته انرژی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، کلیه دستگاههای اجرایی استان اعم از موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری ها، بانکهای دولتی و خصوصی و بیمه‌ها و سایر واحدها به غیر از دستگاههای خدمات رسان (شامل مراکز تامین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز شنبه ۱۴۰۴/۶/۱ تعطیل است.

معاون استاندار تاکید کرد: ضمنا ضروری است شورای هماهنگی بانک‌های استان، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک بانک‌ها اتخاذ نماید. آزمون‌های دانشگاه‌ها نیز طبق زمانبندی اعلام شده دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

جمالی افزود: با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی، ضروری است مراتب به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و از هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره پرهیز شود.

انتهای پیام/