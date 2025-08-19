خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

33 درصد برق استان مرکزی توسط پرمصرف‌ها استفاده می‌شود

33 درصد برق استان مرکزی توسط پرمصرف‌ها استفاده می‌شود
کد خبر : 1675743
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بر اساس پایش‌های انجام شده، 84 هزار و 277 مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده‌اند که میزان مصرف آنها بیش از 2.5 برابر الگوی تعیین شده است و به تنهایی 33 درصد کل مصرف برق استان را به خود اختصاص می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود محمودی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در مقابل، 478 هزار و 921 مشترک خوش‌مصرف با رعایت کامل الگوی مصرف، سهمی معادل 67 درصد برق مصرفی استان دارند و همکاری ارزشمندی در مدیریت بار شبکه انجام می‌دهند.

وی به سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی برای اجرای اقدامات بازدارنده در برابر مشترکان پرمصرف اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای مشترکانی که بیش از 2.5 برابر الگوی تعیین شده مصرف داشته‌اند، تاکنون بیش از 6000 قبض با تعرفه‌های بازدارنده صادر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اعمال محدودیت‌های برق برای مشترکان پرمصرف اشاره کرده و اظهار داشت: در راستای مدیریت مصرف انرژی و تأمین برق پایدار به خصوص در ایام اوج بار تابستان، مصرف مشترکان پرمصرف تحت کنترل و محدودیت قرار خواهد گرفت.

محمودی همکاری و همراهی مردم در راستای مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانسته و تصریح کرد: مشترکین با مدیریت مصرف خانگی، استفاده از وسایل کم‌مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی می‌توانند علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور