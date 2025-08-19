به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود محمودی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در مقابل، 478 هزار و 921 مشترک خوش‌مصرف با رعایت کامل الگوی مصرف، سهمی معادل 67 درصد برق مصرفی استان دارند و همکاری ارزشمندی در مدیریت بار شبکه انجام می‌دهند.

وی به سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی برای اجرای اقدامات بازدارنده در برابر مشترکان پرمصرف اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای مشترکانی که بیش از 2.5 برابر الگوی تعیین شده مصرف داشته‌اند، تاکنون بیش از 6000 قبض با تعرفه‌های بازدارنده صادر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اعمال محدودیت‌های برق برای مشترکان پرمصرف اشاره کرده و اظهار داشت: در راستای مدیریت مصرف انرژی و تأمین برق پایدار به خصوص در ایام اوج بار تابستان، مصرف مشترکان پرمصرف تحت کنترل و محدودیت قرار خواهد گرفت.

محمودی همکاری و همراهی مردم در راستای مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانسته و تصریح کرد: مشترکین با مدیریت مصرف خانگی، استفاده از وسایل کم‌مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی می‌توانند علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی داشته باشند.

