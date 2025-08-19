کنایه وزیر نیرو به نتانیاهو:
اگر بگویم چقدر آب برای مردمش تأمین میکند، خجالت میکشد / 4 برابر اسرائیلیها آب برای مردم ایران تأمین میکنیم
وزیر نیرو گفت: با اشاره به سخنان چند روز پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص مسائل آبی ایران گفت: همین آقایی (نتانیاهو) که چند روز پیش ادعا کرد میخواهد بیاید مشکل آبیِ ما را حل بکند، اگر بگویم که چقدر آب برای مردم خودش تأمین میکند، خجالت میکشد. ما 4 برابر آنها آب تأمین میکنیم، بعد میگوئیم کم داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنای قزوین، عباس علیآبادی عصر امروز در نخستین روز پویش «ایران آباد» از تدوین دفترچهای تخصصی درباره مشکلات و راهکارهای همه استانها خبر داد و گفت: برنامههای اجرایی به زودی نهایی و عملیاتی خواهد شد.
وی اضافه کرد: به همکارانم دستور دادهام نظام مسائل هر استان استخراج شود و بهزودی دفترچه جامع و کارشناسیشدهای به استانها ارائه خواهد شد که مسائل آنها بر اساس اولویتها و با توجه به ظرفیتها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف تحلیل شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز با محدودیتهای جدی منابع روبهرو هستیم و وضعیت بهگونهای است که میتوان آن را در شرایط جنگ اقتصادی توصیف کرد، گفت: ممکن است هماکنون در برنامههای مدیریت مصرف برق رضایت مردم جلب نشود، اما کاری که انجام میدهیم مانند یک جراحی ضروری است. این جراحی امروز ممکن است دردآور باشد، اما برای آینده کشور لازم است.
علیآبادی افزود: با وجود پنج سال خشکسالی صنعت برق کشور تابآوری قابل توجهی داشته است. حتی در همین روزهای اخیر یکی از کشورهای همسایه دچار خاموشی کامل شد و از ما درخواست کمک کرد و این نشاندهنده توانایی ماست که باوجود مشکلات داخلی به دیگران نیز کمک فنی کردهایم.
وزیر نیرو با اشاره به ناعدالتی در توزیع نیروی برق گفت: متأسفانه در برخی مناطق به دلیل کمبود تجهیزات ناعدالتیهایی رخ داده است؛ مثلاً بعضی خطوط که تعداد زیادی مشترک دارند، به دلیل مسائل امنیتی نمیتوان بهسرعت برق آنها را قطع کرد.
علیآبادی اضافه کرد: پروژههای خورشیدی و طرحهای ذخیرهساز انرژی در حال اجرا هستند و من به عنوان کسی که 45 سال در این حوزه فعالیت داشتهام، اطمینان میدهم این برنامهها حتماً اجرا و موفق خواهند بود.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ما این است که مصرف انرژی رشد نمایی دارد و همزمان نرخ سرمایهگذاری کاهش یافته است که این معضل باعث شکاف بین تولید و مصرف شده است. قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت تکلیف ما را مشخص کرده، اما بهطور کامل اجرا نشده و بر این اساس بنده متعهد شدهام که اجرای آن را پیگیری کنم.
وزیر نیرو با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار مصرف انرژی گفت: اجرای این قانون ممکن است در ابتدا با مقاومت مواجه شود، اما سختی اصلی به دوش کسانی خواهد بود که مصرف نادرست دارند. مصرفکنندگان باید در چارچوب الگوی مصرف رفتار کنند و مابقی مصرفکنندگان خارج از الگو نباید امتیازات اضافی دریافت کنند.
علیآبادی افزود: این قانون باعث ایجاد بازاری رقابتی و سالم برای سرمایهگذاران شده و بازارهای نیروگاهی به سرعت در حال توسعه است و هماکنون تولید بیش از 75 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی را در مرحله برنامهریزی و ساخت داریم.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ما عدم تشکیل سرمایه است؛ فضای خوبی برای جذب سرمایهگذار وجود ندارد؛ در حالی که مصرف برق افزایش مییابد و نرخ سرمایهگذاری کاهش یافته است. باید با اصلاح سیاستها و اجرای برنامههای هدفمند شکاف موجود را کاهش دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: ابزارهای لازم برای کاهش مصرف در اختیار خانوادهها قرار خواهد گرفت تا با مشارکت مردم وضعیت انرژی کشور بهبود یابد.