به گزارش ایلنا، محور اصلی این جلسه، بررسی راهکارهای توسعه و معرفی الگوی موفق این مجمع در سطح ملی و جذب خیرین برای ارتقای کیفیت زندگی شهری بود.

نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس با قدردانی از فعالیت‌های مجمع، آن را الگویی ارزشمند برای کشور دانست و گفت: به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، متعهد می‌شوم موضوعات و طرح‌های مجمع را در اولین جلسات رسمی کمیسیون مطرح کنم و زمینه حضور شهردار، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در صحن علنی مجلس یا کمیسیون فراهم گردد تا دستاوردها و برنامه‌ها به‌طور مستقیم ارائه شوند.

غلامرضا توکل افزود:فعالیت‌های این مجمع ارزشمند و عام‌المنفعه است و باید در سطح کشور شناخته شود، زیرا حضور آن می‌تواند باعث جلب حمایت مسئولان و خیرین سراسر کشور شود. شیراز با پیشینه فرهنگی و تمدنی غنی ظرفیت آن را دارد که در حوزه شهرسازی و فرهنگ‌سازی به الگویی ملی تبدیل شود و ما نمایندگان فارس وظیفه داریم این ظرفیت‌ها را معرفی کنیم.

فعالیت‌های ده‌ساله مجمع خیرین شهرساز شیراز

آرش فرج‌زاده قائم‌مقام شهرداری شیراز با اشاره به سابقه فعالیت‌های مجمع گفت: «این مجمع از نیاز به برنامه‌ریزی برای پروژه‌های متنوع شهری شکل گرفت. در طول ده سال گذشته، پروژه‌های ورزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و حمل‌ونقل تحت حمایت مجمع اجرا شده است و همواره از مسائل سیاسی دور مانده‌ایم. شهرداری شیراز نیز در ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل امور همراه مجمع بوده، بدون دخالت مستقیم در اداره آن.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای کشور چنین الگویی را نمی‌شناسند، پیشنهاد کرد این تجربه موفق در سطح ملی تعمیم یابد و دیگر شهرها نیز از ظرفیت خیرین برای توسعه شهری بهره‌مند شوند.

شیراز؛ مهد همدلی و کارهای خیر شهری

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز با بیان اینکه شیراز همواره مهد همدلی و اقدامات خیرخواهانه بوده است، گفت: شکل‌گیری مجامع متعدد مانند خیرین سلامت، مدرسه‌ساز و شهرساز نشان می‌دهد شهروندان شیرازی همواره در بهبود کیفیت زندگی شهری نقش‌آفرین بوده‌اند. مجمع ما در طول 10سال گذشته تأثیر قابل توجهی در بهبود محلات داشته و نشان داده است هر شهروند می‌تواند با مشارکت مستقیم در ارتقای کیفیت زندگی شهری سهیم باشد.

سیدعبدالرضا دستغیب افزود: اگرچه معرفی مجمع در سطح سازمان شهرداری‌ها با استقبال مواجه شد، اما به نتیجه مطلوب نرسید و از نمایندگان مجلس انتظار داریم برای معرفی و توسعه این مجمع در سطح کشور همکاری کنند تا بتوانیم خیرین بیشتری را جذب کرده و از ظرفیت آن‌ها برای رشد شهرها بهره‌مند شویم.

الگوی مشارکت دوسویه و انتقال تجربه به سراسر کشور

نایب‌رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز نیز با تأکید بر جنبه‌های فرهنگی و علمی این حرکت گفت: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز طی ده سال گذشته، یک الگوی فکری و عملیاتی منسجم ایجاد کرده است که می‌تواند به کل کشور ارائه شود.

عبدالمحمد طاهری، افزود: این مجمع نه تنها از منابع مالی خیرین بهره می‌گیرد، بلکه تجربه‌های فردی، اداری، اخلاقی و حرفه‌ای آنان را نیز در اختیار دارد.

وی ادامه داد: ما مشارکت را به‌صورت دوسویه تعریف کرده‌ایم؛ خیرین پس از اجرای پروژه‌ها همچنان در اداره آن نقش دارند که ضمن تقویت احساس تعلق، پایداری فعالیت‌ها را تضمین می‌کند. تجربه تاریخی ۸۰۰ ساله فارس در سنت وقف و هبه نشان می‌دهد چنین مشارکت‌هایی می‌تواند عمیق و ماندگار باشد.

طارهی افزود: مجمع ما با تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و الهی، آماده است این مدل را به‌صورت رایگان و برای خدمت به مردم در سراسر کشور ارائه کند، زیرا معتقدیم فقر فرهنگی از فقر اقتصادی سخت‌تر است و مشارکت مردم می‌تواند آن را کاهش دهد.

