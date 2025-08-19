۱۵ اثر ناملموس فارس در انتظار ثبت نهایی

به گزارش ایلنا، محسن ضیایی گفت: این آثار شامل آیین‌ها، آداب و رسوم، پوشاک سنتی، خوراک، دانش‌های بومی و دیگر مظاهر فرهنگی است که در حال حاضر در انتظار تصویب نهایی در شورای ثبت میراث ناملموس کشور قرار دارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به اهمیت حفظ و پاسداشت میراث ناملموس استان فارس افزود: استان فارس با سابقه تاریخی و فرهنگی غنی خود، دارای تنوع بالایی از آداب و رسوم و سنت‌های بومی است که باید با تلاش‌های کارشناسان و فعالان فرهنگی به ثبت رسمی برسد.

ضیایی ادامه داد: شهرستان‌های فسا، شیراز، ارسنجان، لار، مهر، سپیدان، جهرم و اوز از جمله مناطقی هستند که آثار فرهنگی ناملموس آن‌ها در این فهرست جای گرفته‌اند.

وی ضمن دعوت از مردم و مسئولان محلی برای مشارکت در شناسایی و ثبت این آثار گفت: حفظ میراث ناملموس، علاوه بر ثبت در اسناد رسمی، نیازمند توجه مستمر و حمایت همه‌جانبه از سوی جامعه و دستگاه‌های مرتبط است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان تأکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس آماده همکاری با پژوهشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد برای تدوین پرونده‌های ثبت و آموزش جوامع محلی در زمینه حفاظت از این میراث‌های ارزشمند است.

انتهای پیام/