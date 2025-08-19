خبرگزاری کار ایران
عاملان نزاع دسته‌جمعی در شیراز دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از محله‌های شیراز، ماموران انتظامی کلانتری "٢٢آزادگان" به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، به دلیل مزاحمت و ایجاد صدای خودرو همسایه، ٣ نفر از همسایگان با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت یک نفر و ایجاد رعب و وحشت برای دیگران شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر ٣ نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به‌منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.

