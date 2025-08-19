به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از محله‌های شیراز، ماموران انتظامی کلانتری "٢٢آزادگان" به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، به دلیل مزاحمت و ایجاد صدای خودرو همسایه، ٣ نفر از همسایگان با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت یک نفر و ایجاد رعب و وحشت برای دیگران شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر ٣ نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به‌منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.

