برخورداری ۹۶۰ هزار مشترک شیراز و صدرا از آب سالم

به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی امروز ۲۸ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در جنوب و شرق شیراز، سختی آب در محدوده مجاز است و آزمایش‌های مداوم نشان می‌دهد هیچ مشکل بهداشتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای یکسان‌سازی کیفیت آب، اجرای خط دوم آبرسانی تا شهرک صنعتی در حال انجام است و ۶۵ کیلومتر باقی‌مانده نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان دارد، ادامه داد: تکمیل این پروژه‌ها باعث بهبود فشار و کیفیت آب در شیراز خواهد شد.

بهروزی با تشریح اقدامات اخیر این شرکت، اعلام کرد: آبفا شیراز به عنوان پشتیبان فنی و تجهیزاتی در شهرهای مختلف کشور حضور فعال داشته است؛تیم‌های این شرکت در استان‌های مختلف برای رفع مشکلات ناشی از کیفیت و کمبود آب، تانکر و تجهیزات لازم را به کار گرفته و پشتیبانی نیروی انسانی ارائه کرده‌اند.

مدیرعامل آبفا شیراز تصریح کرد: اقدامات جهادی در مناطق شهری مانند صدرا باعث تأمین سریع آب و جلوگیری از بحران شده است و مدیریت مصرف آب نقش کلیدی در جلوگیری از افزایش نامتعارف قبوض دارد.

قبض‌ها در صورت بروز مغایرت، اصلاح می‌شود

بهروزی تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف توسط شهروندان موجب می‌شود قبض‌ها در محدوده متعارف باقی بماند و در صورت بروز مغایرت، اصلاح می‌شود.

مدیرعامل آبفا شیراز همچنین به اقدامات این شرکت در زمینه کنترل و ساماندهی انشعابات غیرمجاز در مناطق الحاقی و خارج از طرح‌های هادی اشاره کرد.

وی درباره پروژه‌های جاری در شیراز افزود: دو خط فاضلاب مهم در حال تکمیل است و پس از پایان این خطوط، فاضلاب شهری شیراز به طور کامل مدیریت خواهد شد.

بهروزی توضیح داد: اجرای پروژه‌ها با هدف کاهش هزینه‌ها برای مردم و افزایش سرعت کار در حال انجام است و تمامی اقدامات با شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع انجام می‌شود.

مدیرعامل آبفا شیراز تأکید کرد: استمرار موفقیت این شرکت در ارائه خدمات، نیازمند هماهنگی بیشتر در شبکه اطلاع‌رسانی، رعایت الگوی مصرف توسط مردم و همکاری با نهادهای مختلف برای ساماندهی مناطق جدید شهری است.

بهروزی اظهارداشت: آبفا شیراز ماموریت خود را در تأمین آب بهداشتی و جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از منابع آب زیرزمینی و سطحی، از جمله سد درودزن، انجام می‌دهد و با اقدامات مستمر و همکاری سازمان آب منطقه‌ای، شرایط پایدار آب در شهر فراهم شده است.

حل بحران آب شهر صدرا در کمتر از ۱۰ روز

وی با اشاره به بحران آب شهر صدرا در سال گذشته، گفت: با وجود کمبود منابع و نیاز فوری به خطوط لوله، تیم آبفا شیراز توانست ظرف کمتر از ۱۰ روز مشکل آب هزاران مشترک را حل کند.

بهروزی خاطرنشان کرد: با تشکیل گروه‌های جهادی و استفاده از همکاری پیمانکاران، عملیات لوله‌گذاری و بازسازی خطوط بدون دریافت هزینه اضافی از مردم انجام شد و این اقدامات با اطلاع‌رسانی صحیح به شهروندان همراه بود.

مدیرعامل آبفا شیراز بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و نقش خبرنگاران در انتقال درست خبرها تأکید کرد و گفت: خبرنگاران موفق کسانی هستند که واقعیت‌ها را صادقانه گزارش دهند، حتی اگر در کوتاه‌مدت بازخورد نادرستی دریافت کنند، در درازمدت همواره صداقت نتیجه می‌دهد.

وی به توسعه پروژه‌های شهر صدرا و شیراز اشاره کرد و بیان داشت : در حال حاضر بیش از ۹۶۰ هزار مشترک آب سالم و بهداشتی دریافت می‌کنند و نقاط دارای مشکل سال‌های گذشته پایش و اصلاح شده است. همچنین، برنامه نشت‌یابی شبکه آب با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت نهاد ریاست جمهوری آغاز شده تا بهره‌وری و مدیریت مصرف افزایش یابد.

ساماندهی انشعاب غیرمجاز در صورت همکاری

بهروزی خاطرنشان کرد : شرکت آب و فاضلاب شیراز آمادگی دارد مشترکان با انشعاب غیرمجاز را در صورت همکاری و رعایت مقررات، بدون جریمه مجاز کرده و شبکه مصرف آن‌ها را ساماندهی کند.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش فردی و جمعی کارکنان برای پاسخگویی به مردم و جلوگیری از نارضایتی، گفت: همه اقدامات شرکت با هدف خدمت صادقانه و ارتقای کیفیت خدمات انجام می‌شود.

مدیرعامل آبفا شیراز یادآور شد: همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف، اطلاع‌رسانی دقیق و حمایت رسانه‌ها، عامل اصلی موفقیت در مدیریت آب و فاضلاب کلان‌شهر شیراز است.

بهروزی درباره قطعی‌های برق و تاثیر آن بر شبکه آب توضیح داد: هر قطع برق حتی یک ساعته، پمپاژ آب را متوقف می‌کند و بر فشار شبکه در مناطق مرتفع مانند صدرا تاثیر می‌گذارد. برای رفع این مشکل، ایستگاه‌های اضطراری و ژنراتورهای پشتیبان نصب شده‌اند و ادامه اقدامات برای بهبود فشار و تامین پایدار آب در حال اجرا است.

وی همچنین به پروژه‌های تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب اشاره کرد و عنوان کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب صدرا تکمیل شده و سیستم حذف بو نصب شده است؛ بخشی از فضای سبز شهر صدرا و شیراز از پساب تصفیه‌شده تغذیه می‌شود. پروژه‌های جدید نیز شامل ۷۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و ۱۳۶ کیلومتر شبکه آبرسانی در شهر و روستاهاست که تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل آبفا شیراز در خصوص همکاری با صنایع گفت: برای صنایع شبکه‌ای جداگانه برای تامین آب صنعتی وجود دارد و در صورت نیاز، استفاده از آب دریا در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده است.

وی درباره تنش‌های آبی در شیراز تصریح کرد: تنش زمانی رخ می‌دهد که میزان تولید آب با مصرف برابر شود، با توجه به رشد جمعیت و ساخت مسکن ملی، سالانه حدود ۳۰ هزار مشترک جدید به شبکه اضافه می‌شود. با تکمیل پروژه‌های سد و خطوط آبرسانی، ظرفیت تامین آب برای جمعیت فعلی و آینده تضمین خواهد شد.

مدیرعامل آبفا شیراز تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که شبکه آبرسانی پایدار و ایمن باشد و شهروندان بدون نگرانی از کیفیت و فشار آب، خدمات مناسبی دریافت کنند. همچنین با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، توسعه و بهبود شبکه آب و فاضلاب به صورت مستمر دنبال می‌شود.

