با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛
افتتاح طرح تأمین اضطراری آب شرب محمدیه و مهرگان
صبح امروز در مراسمی با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو و محمد نوذری استاندار قزوین پروژه تأمین اضطراری آب آشامیدنی محمدیه و مهرگان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، طرح تأمین آب اضطراری محمدیه و مهرگان با ظرفیت و حجم ۳۰۰ لیتر بر ثانیه با ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری از بودجه عمومی و منابع داخلی ساخته شده است.
برای اجرای این طرح ۱۰ حلقه چاه حفر شده ۱۲ کیلومتر خطوط جمعآوری چاهها تجهیز شده تا جمعیت ۷۵ هزار نفری بهرهمند شوند.