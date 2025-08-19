خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

افتتاح طرح تأمین اضطراری آب شرب محمدیه و مهرگان

صبح امروز در مراسمی با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و محمد نوذری استاندار قزوین پروژه تأمین اضطراری آب آشامیدنی محمدیه و مهرگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین،  طرح تأمین آب اضطراری محمدیه و مهرگان  با ظرفیت و حجم ۳۰۰ لیتر بر ثانیه با ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی و منابع داخلی ساخته شده است.

برای اجرای این طرح ۱۰ حلقه چاه حفر شده  ۱۲ کیلومتر خطوط جمع‌آوری چاه‌ها تجهیز شده تا جمعیت ۷۵ هزار نفری بهره‌مند شوند.

 

