افتتاح طرح تأمین اضطراری آب شرب محمدیه و مهرگان

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، طرح تأمین آب اضطراری محمدیه و مهرگان با ظرفیت و حجم ۳۰۰ لیتر بر ثانیه با ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی و منابع داخلی ساخته شده است.

برای اجرای این طرح ۱۰ حلقه چاه حفر شده ۱۲ کیلومتر خطوط جمع‌آوری چاه‌ها تجهیز شده تا جمعیت ۷۵ هزار نفری بهره‌مند شوند.

