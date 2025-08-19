رئیس انجمن مفاخر کشور عنوان کرد؛
جایگاه والای استاد فرشچیان در اعتلای هنر نگارگری ایران
رئیس انجمن مفاخر کشور در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان گفت: هنر این استاد فراتر از تصویرگری، بازتابی از معنویت و حقیقت الهی است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، آئین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و چهره ماندگار هنر ایران، صبح دوشنبه در مدرسه تاریخی چهارباغ اصفهان آغاز شد. این مراسم با حضور گسترده علاقهمندان و دوستداران هنر ایرانی و اسلامی و جمعی از مسئولان و هنرمندان کشور حال و هوای ویژهای به این بنای تاریخی بخشید.
در بخش ابتدایی این آئین، محمد شالویی، رئیس انجمن مفاخر ایران در سخنانی با اشاره به جایگاه والای استاد فرشچیان در اعتلای هنر نگارگری ایران اظهار کرد: تلاشها و کوششهای مستمر استاد فرشچیان نمونهای درخشان از توفیق الهی است که نصیب اندک هنرمندانی میشود که با اخلاص و جدیت در مسیر هنر گام برمیدارند.
وی افزود: هرچند استاد در محضر بزرگانی چون میرزا آقا امامی بهرهمند شد، اما آنچه فرشچیان را به این مرتبه رساند بیش از هر چیز به پشتکار، نبوغ فردی و ارتباط عمیق او با معنویت بازمیگردد. به واقع، او پیش از آنکه تنها شاگردی در مکتب استادان باشد، هنرمندی الهامگرفته از سرچشمهای متعالی بود که توانست در نگارگری به جایگاهی بیبدیل دست یابد.
شالویی ادامه داد: استاد فرشچیان همواره در مسیر هنری خود با دریافتهای عمیق معنوی همراه بود. او بارها اشعاری را با شور و حال خاصی بازگو میکرد که گویی از جان خویش برمیخاست و همین پیوند با مفاهیم عرفانی و معنوی، روح تازهای در آثارش دمیده است. امروز وقتی به آثار او مینگریم، درمییابیم که این نگارگری تنها هنر دست نیست بلکه پژواکی از حقیقتی الهی است.
رئیس انجمن مفاخر ایران تأکید کرد: فرشچیان نشان داد که نگارگری ایرانی نه تنها یک هنر تصویری، بلکه بیانی والا از حقیقت و معنویت است. او با قلم خویش راهی را گشود که در آن هنر به مثابه زبان دل و جان با مردم سخن میگوید و این رسالت بزرگ او برای همیشه در تاریخ فرهنگ و هنر ایران ماندگار خواهد بود.