۲۰ طرح آب و فاضلاب در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش ایلنا، محمد کریمی اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها افزون‌بر ۱۴۰ هزار نفر از مردم استان از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها ۵۴ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب آشامیدنی ۱۶ روستای چهارمحال و بختیاری اضافه می‌شود.

کریمی گفت: برای اجرای این طرح‌ها به‌طول ۲۴ کیلومتر، سه حلقه چاه و سه چشمه با ظرفیت ۳۹ لیتر بر ثانیه وارد مدار می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سه مخزن با ظرفیت ۴۸۰ مترمکعب احداث و ۶ ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۶۱ لیتر بر ثانیه در آن‌ها پیش‌بینی که در مجموع برای این طرح‌ها یک‌هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تامین و انتقال آب از چشمه باغ رستم به شهر کاج با ظرفیت تامین آب ۲۰ لیتر در ثانیه را به عنوان یکی از طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت عنوان نمود و افزود: این طرح جمعیتی بالغ بر ۴ هزار و ۶۵۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، و برای اجرای آن ۷ کیلومتر خط انتقال لوله فولادی و پلی اتیلن ۲۵۰ میلی متری اجرا شده است که هزینه اجرای طرح ۷۵ میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی-ملی است.

کریمی تصریح کرد: طرح تامین آب شهر بازفت با ظرفیت ۱۵ لیتر در ثانیه، آب شرب سالم برای دو هزار نفر را تامین می‌کند، منبع تامین آب این پروژه یک حلقه چاه می باشد که خط انتقال آن یک کیلومتر است و ظرفیت چاه ۱۵ لیتر بر ثانیه می باشد و مخزن احداث شده برای آن یک باب مخزن بتنی با ظرفیت 500 مترمکعب است و ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی-ملی برای اجرای طرح هزینه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامین آب شهر اردل به صورت پدافندی در مواقع ایجاد کدورت آب در چشمه توسط پکیج رفع کدورت آب خبر داد و گفت: نصب و راه اندازی این پکیج رفع کدورت آب با هزینه ۳۵ میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی-ملی انجام شد و ۱۲ هزار نفر از آن منتفع می‌شوند.

کریمی اجرای خط آبرسانی به منطقه برم پهنه شهرکرد به طول دو و نیم کیلومتر و با هزینه ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی را از دیگر طرح‌های آبرسانی شهری در هفته دولت دانست و عنوان کرد: اجرای این طرح جمعیتی معادل سی هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی در خصوص پروژه حصارکشی مخزن آب آشامیدنی شهر فرادنبه خاطرنشان کرد: این طرح در جهت ارتقای حفاظت فیزیکی و رعایت حریم مخازن آب شرب مردم با هزینه ۱۵میلیارد ریال از اعتبارات استانی-داخلی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پروژه های بخش فاضلاب قابل افتتاح در هفته دولت چهار پروژه نهضت ملی مسکن شامل اجرای کلکتور و شبکه فاضلاب محله ۴۰ شهرک منظریه شهرکرد ، اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن لردگان، اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن فاز ۲ الهیه بروجن و اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن بلداجی با اعتباری بالغ بر ۷۴۵ میلیارد ریال که از محل منابع ملی-داخلی انجام شده، جمعیت تحت پوشش این طرح ۱۷ هزار و شش صد نفر می باشد.

وی ساخت مخزن دهکهنه امام زاده حسن شهرستان فلارد، ایستگاه پمپاژ مجتمع ارمند و تامین آب مجتمع صالحات در شهرستان خانمیرزا ، تامین آب روستای مرغملک در بخش لاران شهرستان شهرکرد ، تامین آب روستا های جغدان و پوراز شهرستان کیار ،تامین آب روستاهای گرمدره و صادق آباد شهرستان سامان ،تامین آب روستاهای سید محمد و برآفتاب شهیدان شهرستان لردگان و احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعب روستای ایرانچه شهرستان فرخشهر را از دیگر پروژه های قابل افتتاح عنوان نمود.

کریمی تصریح کرد: برای اجرای طرح‌های قابل افتتاح شرکت آب وفاضلاب چهارمحال و بختیاری در روستاهای استان ۵۵۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

انتهای پیام/