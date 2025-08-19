بازارچه موقت تابستانه در شورابیل اردبیل راه اندازی شد

به گزارش ایلنا، نائب حبیبی با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف معرفی و حمایت از دستاوردهای گردشگری در حوزه کسب و کارهای خانگی، سوغات و صنایع دستی، بازارچه موقت تابستانه در قالب ٣٠ غرفه مختلف و در فضایی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در ضلع ورودی شورابیل به مدت یک ماه تا اواخر شهریور سال جاری گشایش یافت.

وی ادامه داد: در حالی که منطقه گردشگری شورابیل پذیرای تعداد قابل توجهی از گردشگران داخلی بود، با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اردبیل و مشارکت بخش خصوصی اقدام به راه اندازی بازارچه موقت تابستانه جهت عرضه کسب و کارهای خانگی، سوغات و صنایع دستی استان اردبیل کرده‌ایم.

