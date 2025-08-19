خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور وزیر نیرو؛

نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رضی‌آباد در شهرستان آبیک افتتاح شد

نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رضی‌آباد در شهرستان آبیک افتتاح شد
کد خبر : 1675432
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور وزیر نیرو یک باب نیروگاه خورشیدی در روستای رضی آباد آبیک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور علی آبادی وزیر نیرو، نوذری استاندار قزوین، محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، حسینی فرماندار آبیک و مدیران صنعت آب و برق نیروگاه شش مگاواتی روستای رضی آباد آبیک افتتاح شد. 

این نیروگاه با ظرفیت شش مگاوات بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. 

نیروگاه‌های خورشیدی در راستای مدیریت منابع در ناترازی انرژی احداث می شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور