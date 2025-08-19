به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسمی با حضور علی آبادی وزیر نیرو، نوذری استاندار قزوین، محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، حسینی فرماندار آبیک و مدیران صنعت آب و برق نیروگاه شش مگاواتی روستای رضی آباد آبیک افتتاح شد.

این نیروگاه با ظرفیت شش مگاوات بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

نیروگاه‌های خورشیدی در راستای مدیریت منابع در ناترازی انرژی احداث می شود.