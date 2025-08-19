کالیبراسیون ترانسمیترهای دما در ایستگاه آبشیرین به روش استاندارد ISO
مدیر منطقه شش انتقال گاز از آغاز عملیات کالیبراسیون ترانسمیترهای دما در واحدهای ۱ و ۲ تاسیسات تقویت فشار گاز آبشیرین خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنی اسدی از آغاز عملیات کالیبراسیون ترانسمیترهای دما در واحدهای ۱ و ۲ تاسیسات تقویت فشار گاز آبشیرین خبر داد. این عملیات در راستای اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance – PM) و بهمنظور ارتقاء دقت اندازهگیری، کاهش خطای سیستماتیک و اطمینان از عملکرد پایدار تجهیزات پایش دما انجام میشود.
بنی اسدی با اشاره به نقش حیاتی ترانسمیترهای دما در فرآیند کنترل و ایمنی خطوط انتقال گاز گفت:کالیبراسیون با بهرهگیری از تجهیزات مرجع کلاس A و روشهای منطبق با استانداردهای ISO/IEC 17025 انجام میگیرد که امکان رهگیری نتایج به استانداردهای ملی و بینالمللی را فراهم میکند.
مدیر منطقه شش اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه ترانسمیتر دما طی ۵ روز کاری کالیبره شده و پیشرفت فیزیکی عملیات به حدود ۴۰٪ رسیده است. مراحل بعدی شامل کالیبراسیون سایر ترانسمیترها، انجام آزمونهای صحت عملکرد (Functional Tests) و ثبت کامل دادهها در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) خواهد بود.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق این فرآیند علاوه بر تضمین صحت دادههای فرآیندی و بهینهسازی بهرهبرداری، به کاهش انحراف قرائتها در محدوده ±۰٫۱٪ کمک کرده و امکان تصمیمگیری عملیاتی در شرایط حساس را بهبود میبخشد.