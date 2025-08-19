تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، روز سه شنبه در مراسمی با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، محمد نوذری استاندار، فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و ابیک در مجلس، حق لطفی معاون عمرانی، حسینی فرماندار آبیک، بیرنوندی مدیرعامل آبفا، اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی و ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این تصفیه خانه به ظرفیت ۱۰ هزار و ۲۵۰ مترمکعب در شبانه روز با اعتباری بالع بر ۹۴۵ میلیارد تومان احداث شده است.

برای اجرای این تصفیه خانه ۱۱۵ کیلومتر خط و شبکه جمع‌آوری احداث شده است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک به روش لجن فعال است‌ و جمعیتی معادل ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

این تصفیه خانه هفتمین تصفیه خانه شهرستان آبیک است.

در سفر وزیر نیرو به استان قزوین ۷ پروژه صنعت آب و برق استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان افتتاح می شود.