خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی قبل؛

تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
کد خبر : 1675389
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور وزیر نیرو و استاندار قزوین تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک دقایقی قبل افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، روز سه شنبه در مراسمی با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، محمد نوذری استاندار، فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و ابیک در مجلس، حق لطفی معاون عمرانی، حسینی فرماندار آبیک، بیرنوندی مدیرعامل آبفا، اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی و ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک افتتاح شد و به بهره برداری رسید. 

این تصفیه خانه به ظرفیت ۱۰ هزار و ۲۵۰ مترمکعب در شبانه روز با اعتباری بالع بر ۹۴۵ میلیارد تومان احداث شده است. 

برای اجرای این تصفیه خانه ۱۱۵ کیلومتر خط و شبکه جمع‌آوری احداث شده است. 

تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک به روش لجن فعال است‌ و جمعیتی معادل ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد. 

این تصفیه خانه هفتمین تصفیه خانه شهرستان آبیک است. 

در سفر وزیر نیرو به استان قزوین ۷ پروژه صنعت آب و برق استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان افتتاح می شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور