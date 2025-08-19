معاون گردشگری لرستان؛
۵۰ میلیارد ریال اعتبار به زیرساختهای آبشارهای الیگودرز اختصاص یافت
معاون گردشگری لرستان از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری در آبشارهای چکان و برنجه الیگودرز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت اله عباسیان روز سه شنبه بیست و هشتم مرداد ماه در در جلسه بررسی طرحهای گردشگری اظهار کرد: با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری در آبشار چکان الیگودرز با اهدای ۵۰۰ متر مربع زمین توسط یکی از اهالی منطقه و اختصاص ۳۰ میلیارد ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ایجاد کمپ گردشگری و سرویس بهداشتی برای استفاده از گردشگران کلید خورده است.
وی افزود: در آبشار چکان سالهای گذشته تاسیساتی مانند سرویس بهداشتی سکوهای پیکنیکی و قسمتی از راه دسترسی به آبشار ایجاد شده که در سال جاری با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال باقی مانده راه دسترسی و سکوهای پیکنیکی تکمیل و همچنین ساماندهی پارکینگ و ایجاد دیوار حائل و جانپناه رودخانه انجام و پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون گردشگری لرستان با اشاره به اینکه با صدور مجوز موافقت اصولی پنج طرح گردشگری در جلسه اخیر کمیته فنی سرمایهگذاری موافقت شد، بیان کرد: صدور موافقت اصولی این پنج طرح از شهرستانهای خرمآباد، بروجرد و سلسله شامل ۴ اقامتگاه بومگردی و یک رستوران بینراهی مورد تأیید کارگروه فنی اداره کل لرستان قرار گرفت.
وی گفت: عملیات اجرایی این پنج طرح با مجموع اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و مجموع اشتغالزایی مستقیم ۲۰ نفر و مجموع اشتغالزایی غیرمستقیم ۳۰ نفر در شهرستانهای یاد شده آغاز خواهد شد.
عباسیان تصریح کرد: اقامتگاههای بومگردی با ظرفیت پذیرش متوسط هر کدام ۴۰ نفر در روز و غذاخوری بینراهی ۱۰۰ نفر روزانه ساخته میشوند.
وی بیان کرد: همچنین پروانه بهرهبرداری تعداد۳ طرح شامل دو واحد اقامتگاه بومگردی در شهرستان خرمآباد ایستگاه تنگ هفت و شهرستان پلدختر آبشار کول چپ با ظرفیت پذیرش ۳۸ نفر و اشتغالزایی ۴ نفر و حجم سرمایهگذاری ۶ میلیارد تومان ویک واحد گردشگری کشاورزی محدوده کهمان الشتر صادر شده است.
معاون گردشگری لرستان افزود: با صدور پروانه این ۳ اقامتگاه بومگردی تعداد واحد اقامتگاههای استان به ۲۳ واحد افزایش یافت.