پرونده شرکت خانه و کاشانه نفیس 1286 شاکی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کثیر الشاکی «شرکت خانه و کاشانه نفیس» امروز با حضور قاضی و مستشاران دادگاه انقلاب اسلامی استان قزوین، نماینده دادستان شهرستان تاکستان،متهمین و وکلای طرفین پرونده و جمعی از شکات برگزار شد.

حمید بابایی رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین در خصوص جزییات این پرونده گفت: این پرونده دارای یک هزار و 286 شاکی است و دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد.

وی ادامه داد: متهمین به اتهام کلاهبرداری و مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به صورت عمده و جذب غیرقانونی سپرده های مردمی تحت عناوین مضاربه، سرمایه های مردم را جمع آوری می‌کردند.

بابایی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان با جذب سپرده های کلان بدون مجوز بانک مرکزی و با وعده سودهای غیرواقعی، اقدام به فریب سرمایه گذاران نموده و وجوه حاصله را صرف خرید املاک، ویلا و خودروهای لوکس کرده اند.

رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین تصریح کرد: این افراد در مدت دو سال فعالیت خود بیش از 506 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده اند.

