خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب قزوین:

پرونده شرکت خانه و کاشانه نفیس 1286 شاکی دارد

پرونده شرکت خانه و کاشانه نفیس 1286 شاکی دارد
کد خبر : 1675276
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین گفت: پرونده شرکت خانه و کاشانه نفیس دارای یک هزار و 286 شاکی است و دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کثیر الشاکی «شرکت خانه و کاشانه نفیس»  امروز با حضور قاضی و مستشاران دادگاه انقلاب اسلامی استان قزوین، نماینده دادستان شهرستان تاکستان،متهمین و وکلای طرفین پرونده و جمعی از شکات برگزار شد.  

حمید بابایی رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین در خصوص جزییات این پرونده گفت: این پرونده دارای یک هزار و 286  شاکی است و دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد.

وی ادامه داد: متهمین به اتهام کلاهبرداری و مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به صورت عمده و جذب غیرقانونی سپرده های مردمی تحت عناوین مضاربه، سرمایه های مردم را جمع آوری می‌کردند.

بابایی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان با جذب سپرده های کلان بدون مجوز بانک مرکزی و با وعده سودهای غیرواقعی، اقدام به فریب سرمایه گذاران نموده و وجوه حاصله را صرف خرید املاک، ویلا و خودروهای لوکس کرده اند.

رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین تصریح کرد: این افراد در مدت دو سال فعالیت خود بیش از 506 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور