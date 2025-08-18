خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار اراک:

عملیات بتن‌ریزی پروژه بزرگ پارک آبی اراک آغاز شد

عملیات بتن‌ریزی پروژه بزرگ پارک آبی اراک آغاز شد
کد خبر : 1675203
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار کلانشهر اراک از آغاز عملیات بتن‌ریزی پروژه بزرگ پارک آبی این شهر با حجم 400 مترمکعب به صورت پیوسته خبر داد و گفت: اجرای این پروژه بزرگ، علاوه بر ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی شهروندان، نقش موثری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر اراک ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمودی در حاشیه آغاز این عملیات در جمع خبرنگاران، افزود: پارک آبی اراک با دارا بودن اتاق ریکاوری، حمام سنتی، سونا و جکوزی، استخر موج، استخر کایت، استخر جامپ، اتاق ماساژ و هیدروتراپی و سایر امکانات روز دنیا، به یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی استان تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اقدام را نویدبخش آغاز یک پروژه بزرگ تفریحی - گردشگری در اراک دانست و تصریح کرد: پارک آبی در آینده نه‌چندان دور به عنوان هدیه‌ای ماندگار برای شهروندان اراکی باقی خواهد ماند و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء نشاط اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور