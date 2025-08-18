به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمودی در حاشیه آغاز این عملیات در جمع خبرنگاران، افزود: پارک آبی اراک با دارا بودن اتاق ریکاوری، حمام سنتی، سونا و جکوزی، استخر موج، استخر کایت، استخر جامپ، اتاق ماساژ و هیدروتراپی و سایر امکانات روز دنیا، به یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی استان تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اقدام را نویدبخش آغاز یک پروژه بزرگ تفریحی - گردشگری در اراک دانست و تصریح کرد: پارک آبی در آینده نه‌چندان دور به عنوان هدیه‌ای ماندگار برای شهروندان اراکی باقی خواهد ماند و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء نشاط اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر ایفا کند.

