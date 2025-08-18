شهردار اراک:
عملیات بتنریزی پروژه بزرگ پارک آبی اراک آغاز شد
شهردار کلانشهر اراک از آغاز عملیات بتنریزی پروژه بزرگ پارک آبی این شهر با حجم 400 مترمکعب به صورت پیوسته خبر داد و گفت: اجرای این پروژه بزرگ، علاوه بر ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی شهروندان، نقش موثری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر اراک ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محمودی در حاشیه آغاز این عملیات در جمع خبرنگاران، افزود: پارک آبی اراک با دارا بودن اتاق ریکاوری، حمام سنتی، سونا و جکوزی، استخر موج، استخر کایت، استخر جامپ، اتاق ماساژ و هیدروتراپی و سایر امکانات روز دنیا، به یکی از قطبهای گردشگری و تفریحی استان تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: این اقدام را نویدبخش آغاز یک پروژه بزرگ تفریحی - گردشگری در اراک دانست و تصریح کرد: پارک آبی در آینده نهچندان دور به عنوان هدیهای ماندگار برای شهروندان اراکی باقی خواهد ماند و میتواند نقش مؤثری در ارتقاء نشاط اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر ایفا کند.