تسریع در فرایند دادرسی و احقاق به موقع حقوق مراجعان

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب که به منظور بررسی کیفیت خدمت رسانی به سه حوزه قضایی شرق استان سفر کرده بود، افزود: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها با تمرکز بر اجرای سریع احکام صادره اولویت دستگاه قضایی و دادگستری استان فارس است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در نخستین مرحله سفر خود با حضور در دادگستری شهرستان فسا از شعب دادگاه و دادسرا و محاکم صلح بازدید کرد و بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌ها تأکید کرد.

این مقام ارشد قضایی استان فارس در جمع کارکنان قضایی و اداری دادگستری فسا بر تحول اداری با تکیه بر نظم و انضباط تأکید کرد و افزود: نظم و انضباط پیش‌نیاز ارتقای خدمات است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه سفر خود به شرق فارس به حوزه قضایی ششده و قره بلاغ نیز سفر کرد و علاوه بر بررسی روند خدمت رسانی قضایی در این حوزه فرایند رسیدگی به تعدادی از پرونده های مطرح را مورد بررسی قرار داد.

رجایی نسب همچنین به بررسی زیرساخت های فیزیکی و اداری این دادگاه عمومی بخش در جهت خدمت رسانی بهتر و تکریم مراجعان پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه بازدید های نظارتی به شهرستان داراب سفر کرد و در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری داراب گفت: تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دستگاه قضا باید در عملکرد روزانه ما نمود داشته باشد .

رجایی نسب اجرای برنامه های عملیاتی در راستای تحقق سند بالادستی تحول و تعالی قوه قضاییه را محور کار و خدمت در دادگستری فارس خواند و افزود: تحقق عدالت، سرعت در رسیدگی ها و توجه به تکریم مراجعان پایه و اساس برنامه های عملیاتی دادگستری است.

وی پس از دیدار و گفتگو با قضات و کارکنان دادگستری داراب و همچنین دیدار مردمی با تعدادی از مراجعان با حضور در اختتامیه آخرین نشست منطقه‌ای دادستان های حوزه های قضایی شرق فارس بیان داشت برگزاری این نشست ها در مناطق مختلف استان فارس با محوریت هم‌افزایی، تبادل نظر و تسریع در اجرای امور محوله ایده مناسبی در جهت انتقال تجربیات ، مرور وظایف ، بررسی عملکردها و افزایش تأثیرگذاری دادستان ها در حوزه های گوناگون است .

رئیس کل دادگستری استان فارس با تقدیر از اقدام دادستان مرکز استان در مورد منطقه‌بندی استان‌ با توجه به گستردگی و تعدد حوزه های قضایی این اقدام را باعث تسریع در روند اجرای مصوبات دانست .

وی گفت: همکاری میان سازمان‌ها مختلف از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، عامل کلیدی در گره‌گشایی از امور و ارتقای رضایتمندی عمومی به شمار می‌رود و با بیان اینکه محور نشست های دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان ، ایجاد رویه ثابت در انجام وظایف گسترده دستگاه‌ها و تسهیل فرایندهای اجرایی است ؛ اظهار امیدواری کرد آثار مثبت این نشست‌ها تأثیر مثبتی در عملکرد دادسراهای استان داشته باشد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در جمع دادستان ها و روسای دادگاه های عمومی بخش مناطق شرق فارس تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت وسایل توقیفی با اولویت و سرعت انجام شود تا از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه بر اهمیت سرکشی مستمر به زندان‌ها، بررسی وضعیت زندانیان و تلاش برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد و این اقدامات را در ایجاد آرامش اجتماعی و بهبود شرایط مؤثر دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه مهم و کلیدی حوزه تعزیرات، ابراز امیدواری کرد که با حضور قاضی موسی رهبر در رأس تعزیرات استان سال پیش رو شاهد تحولات مثبت و پیشرفت‌های ملموس در حوزه تعزیرات خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: نتیجه تمامی تلاش‌ها، زمانی به ثمر می‌رسد که مصوبات از سطح تصمیم‌گیری به مرحله اجرا برسند. از این رو، رصد و پیگیری دقیق خروجی نشست‌ها به عنوان یک ضرورت مورد تأکید قرار گرفت.

انتهای پیام/