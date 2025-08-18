نماینده شیراز و زرقان در مجلس:
خاموشیها در بیشتر مناطق شیراز به صورت تبعیض آمیز اعمال میشود
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل تبعض در خاموشی ها از جمله در شیراز در سامانه مجلس از وزیر نیرو ثبت سوال شده است و پیگیر رفع این تبعیض هستیم.
به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی با بیان اینکه به دلایل مختلف هم اکنون در حوزه برق با ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاوات روبرو هستیم، افزود: مصرف ما حدود ۸۰ هزار مگاوات و تولید برقی که تحویل مشترک می شود حدود ۶۵ هزار مگاوات است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه عدم اقدام جدی در توسعه نیروگاهها و افزایش راندمان آنها طی سالهای گذشته یکی از ریشههای این ناترازی است یادآور شد: شبکه انتقال و توزیع برق، شبکهای با تلفات بالاست همچنین انشعابات غیر مجاز برق و ماینرها نیز بخشی از برق توزیعی را به صورت غیر رسمی مصرف میکنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در زمینه مصرف نیز هم تجهیزات ما پر مصرف است و هم فرهنگ مصرف ما اسلامی نیست؛ به عنوان مثال یک مورد مصرف سیستم سرمایشی حدود ۳۵ هزار مگاوات مصرف دارد که با صرفهجویی در فقط سیستم سرمایشی میتوان حدود ۱۵ هزار مگاوات صرفهجویی کرد و مشکل ناترازی با همین یک مورد حل میشود؛ همچنین مشکل اصلی در اقتصاد برق است که باعث شده است بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایهگذاری در حوزه برق نداشته باشد.
حسینی ادامه داد: گرچه این ناترازی با اعمال خاموشیهای برنامه ریزی شده در حال مدیریت است اما مشکلاتی نیز برای مردم ایجاد کرده است اما آنچه امروز مردم نسبت به آن به شدت گلایهمند هستند تبعیض در اعمال خاموشیهاست.
وی اظهار داشت: حال که به دلایل مختلف با ناترازی در حوزه برق مواجه هستیم و این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است، وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق زیر مجموعه نیز در اعمال خاموشی ها عادلانه عمل نمیکنند و مثلاً مناطق روستایی و حاشیهای کلانشهرها روزانه حدود ۴ ساعت قطعی برق دارند در حالی که در برخی از بخشها خاموشی کمتری دارند و این تبعیض باعث نارضایتی مضاعف در مردم شده است؛ این در حالی است که گاهاً کل برق مصرفی یک دهستان شامل چندین روستا از برق مصرفی مثلاً یک فروشگاه بزرگ در کلان شهرها کمتر است.
دبیر مجمع نمایندگان فارس همچنین گفت: این موضوع بارها در جلسات کمیسیون انرژی به مسئولین مربوطه تذکر داده شده است و قول دادهاند که در اعمال خاموشیها عادلانه عمل کنند ولی متاسفانه خاموشیها به ویژه در شهرستان شیراز بینظم اعمال میشود و روزانه مراجعات و تماسهای زیاد اعتراض مردمی در این زمینه دریافت میکنیم؛ به همین دلیل بنده سوالی مکتوب در صحن مجلس«چرا وزارت نیرو و شرکت توانیر و شرکتهای توزیع برق زیر مجموعه آن در اعمال خاموشیها عادلانه عمل نمیکنند و بینظم عمل میکند؟» از وزیر نیرو در ارتباط با تبعیض در اعمال خاموشیها به امضای بیش از ۴۰ نماینده ثبت کردهام که طبق قانون، می بایست وزیر نیرو شخصاً در کمیسیون انرژی حضور یابد و به این سوال پاسخ دهد و در صورت عدم اقناع کمیسیون، سؤال به صحن برای تصمیم گیری های بعدی ارجاع خواهد شد.
وی با اشاره به بازدید حضوری چند ساعته از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع برق شیراز و توضیحاتی که مدیرعامل و معاونین این مجموعه راجع به اعمال خاموشیها ارائه دادند افزود: با توجه به ناترازی برق، حجم ناترازی موجود را بین مشترکین شرکتهای مختلف توزیع برق تقسیم شده است به طوری که مثلاً حدود ۳۵۰ مگاوات خاموشی به شرکت توزیع برق شیراز اختصاص دادهاند، شرکت توزیع نیز با تقسیم بندی بخشهای مختلف حوزه ماموریتی به صورت روزانه حدود دو ساعت و نیم به آنها خاموشی اعمال میکند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛ اول اینکه برخی از مناطق مانند مناطق حساس نظامی، سیاسی، درمانی، چاههای آب شرب شهری و امثال آن طبق دستورالعمل نباید برق آنها قطع شود و همین موضوع باعث میشود که سهم خاموشی این مناطق به مناطق دیگر منتقل شود و مورد دوم اینکه تعدادی از خطوط شهرستان شیراز امکان کنترل از طریق دیسپاچینگ مرکزی در تهران دارند، به طوری که وقتی بار شبکه افزایش مییابد از طریق تهران میتوانند به این خطوط خاموشی اعمال کنند که خارج از کنترل شرکت توزیع برق شیراز است.
حسینی خاطرنشان کرد: آنچه مسئولین شرکت توزیع برق در جلسه چند ساعته فنی گزارش دادند این است که شرکت توزیع برق در اعمال دو و نیم ساعته خاموشی در روز منظم عمل میکند اما فیدرهای برقی که از تهران امکان کنترل دارند آنها به صورت نامنظم و غیرعادلانه خاموشی اعمال میکنند که در همین راستا پیگیر دو پیشنهاد به شرکت توانیر هستیم که در صورت عملی شدن، بخشی از تبعیضات در اعمال خاموشیها برطرف خواهد شد.
وی یادآور شد: پیشنهاد اول اینکه سهمیه خاموشی خطوطی که برق چاههای آب شرب را تأمین میکنند از سهمیه خاموشی شهرستان شیراز کسر شود و پیشنهاد دوم اینکه دیسپاچینگ تهران در اعمال خاموشیها به فیدرهایی که از راه دور قابل کنترل هستند به صورت عادلانه و نیز با برنامه و اطلاع قبلی اعمال خاموشی کنند.