دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده استاد فرشچیان

به گزارش ایلنا از اصفهان، در این دیدار که استاندار اصفهان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران و هنرمندان حضور داشتند، سید عباس صالحی با خانواده این هنرمند فقید ابراز همدردی کرد.

خانواده استاد فرشچیان نیز ضمن قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و همراهی مسوولان، درگذشت او را ضایعه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران دانستند و این مصیبت را به جامعه هنری کشور تسلیت گفتند.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان به اصفهان سفر کرده است.

وی امروز (دوشنبه) ضمن حضور در آیین تشییع و خاکسپاری این هنرمند برجسته در باغ آرامگاه صائب تبریزی، با خانواده او دیدار کرد و در نشستی صمیمانه با جمعی از هنرمندان اصفهان به گفت‌وگو نشست.

پیکر استاد محمود فرشچیان بامداد دوشنبه وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد و عصر امروز در آرامگاه ابدی‌اش در باغ مقبره صائب تبریزی به خاک سپرده می‌شود.

مراسم تشییع استاد پرآوازه نگارگری ایران از ساعت ۱۶ امروز و از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه صائب انجام خواهد شد.

