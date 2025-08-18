دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده استاد فرشچیان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در بدو ورود به اصفهان با خانواده استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته ایران، دیدار کرد و فقدان این هنرمند نامدار را به آنان و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، در این دیدار که استاندار اصفهان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران و هنرمندان حضور داشتند، سید عباس صالحی با خانواده این هنرمند فقید ابراز همدردی کرد.
خانواده استاد فرشچیان نیز ضمن قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و همراهی مسوولان، درگذشت او را ضایعهای برای فرهنگ و هنر ایران دانستند و این مصیبت را به جامعه هنری کشور تسلیت گفتند.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان به اصفهان سفر کرده است.
وی امروز (دوشنبه) ضمن حضور در آیین تشییع و خاکسپاری این هنرمند برجسته در باغ آرامگاه صائب تبریزی، با خانواده او دیدار کرد و در نشستی صمیمانه با جمعی از هنرمندان اصفهان به گفتوگو نشست.
پیکر استاد محمود فرشچیان بامداد دوشنبه وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد و عصر امروز در آرامگاه ابدیاش در باغ مقبره صائب تبریزی به خاک سپرده میشود.
مراسم تشییع استاد پرآوازه نگارگری ایران از ساعت ۱۶ امروز و از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه صائب انجام خواهد شد.