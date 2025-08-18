خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بنیاد نخبگان فارس از هنرمند پیشکسوت شیرازی تقدیر کرد

بنیاد نخبگان فارس از هنرمند پیشکسوت شیرازی تقدیر کرد
کد خبر : 1675045
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بنیاد نخبگان فارس گفت: بنیاد نخبگان در راستای تعالی جامعه و پاسداشت و الگوسازی از سرآمدان علمی، فرهنگی، هنری و کارآفرینی چراغ راه تکامل را در دستان نخبگان و هنرمندان پیشرو دیده و در راستای تکریم و حمایت از فعالیت‌های ارزشمند آنان گام بر می دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس، حبیب شریف با حضور در منزل سیاوش صفری‌نژاد، هنرمند برجسته پانتومیم، بازیگر وکارگردان تئاتر، از سال‌ها تلاش و اثرگذاری او در عرصه نمایش تجلیل کرد.

وی ابراز امیدواری کرد  این هنرمند پس از بهبودی کامل، بار دیگر با آثار تازه و الهام‌بخش به صحنه بازگردد و افزود: این هنرمند ارزشمند، سرمایه‌ای گران‌بها برای فرهنگ و هنر فارس و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های جوان کشور است.

صفری‌نژاد بازیگر و کارگردان پیشکسوت شیرازی نیز با اشاره به  مسیر پرپیچ و خم زندگی هنری خود گفت: همیشه جنگیدم، از اولین روزهایی که روی صحنه پا گذاشتم تا امروز. باورم این بود که هیچ مانعی نمی‌تواند عشق به هنر را خاموش کند و حالا، شادم که حتی کسانی که روزی سد راهم بودند، امروز کنارم ایستاده‌اند و به دوستانم بدل شده‌اند.

وی افزود: تقدیر از سوی   بنیاد نخبگان استان فارس   حس خوبی بود که جانی دوباره برای مبارزه با بیماری‌ام بخشید. 

این بازیگر و هنرمند پیشکسوت شیرازی گفت: این اقدام، حلقه‌ای دیگر از زنجیره تکریم الگوهای فرهنگی، هنری و اجتماعی توسط بنیاد نخبگان فارس است؛ بنیاد با گوش شنوایی برای بیانات ارزشمند نخبگان و انتقال آنها با جامعه، تلاش دارد تا استعدادها و سرمایه‌های انسانی را به بهترین شکل به جامعه معرفی کند.

صفری‌نژاد، دارنده نشان درجه یک هنری و خالق آثاری چون هبوط و سمفونی واژه‌ها، امروز نیز با روحیه‌ای سرشار از امید، الهام‌بخش نسل جوان هنرمندان است و یادآور می‌شود که هنر، فراتر از صحنه و نمایش، چراغ راه زندگی است.

در طول بیش از دو دهه فعالیت هنری، سیاوش صفری‌نژاد علاوه بر اجرا و کارگردانی نمایش‌های صحنه‌ای، همواره بر کشف زبان تازه‌ای برای بیان احساسات و مفاهیم انسانی تمرکز داشته و نقش مهمی در شکل‌دهی به فضای هنری معاصر فارس ایفا کرده است.

آثار او، ترکیبی از خلاقیت، تجربه و تعهد به ارزش‌های فرهنگی است که نسل‌های جدید هنرمندان را به جستجو و تجربه تشویق می‌کند و میراثی زنده از هنر تاثیرگذار در جامعه به جا گذاشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور