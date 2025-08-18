مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛
برگزاری همایش ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول در اقلید
همایش تشریح، تبیین و آموزش ماده ۳ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در اتاق اصناف شهرستان اقلید برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این همایش با حضور حدود ۱۵۰ نفر از مشاورین املاک برگزار شد و به بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و آموزش نحوه اتصال به سامانه کاتب اختصاص داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با قدردانی از همکاری ادارات و سازمانهای مرتبط، بر اهمیت تعامل مستمر و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه اجرای این قانون تأکید کرد.
محمد نخعی با تبیین ماده ۳ قانون الزام و آییننامههای مربوطه، نقش مشاورین املاک در اجرای قانون را مهم دانست و خواستار اشراف کامل آنان به مسئولیتهای حقوقی و انتظامی خود شد.
نخعی همچنین بر نقش قراردادهای یکسان در اجرای بهینه قانون و لزوم توسعه این قراردادها در نظام معاملاتی کشور تأکید کرد و خواستار پیگیری و نظارت مستمر بر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم و تأیید نهایی این قراردادها شد.
وی از مجموعه قضایی استان، به ویژه رییس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، برای ایجاد کارگروههای مستمر و تسریع در همافزایی دستگاههای مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیتهای موجود، موانع اجرای قانون رفع شود.
در ادامه، کاظم احمدی، معاون اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، با اشاره به تمرکز قانون بر اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت قراردادهای یکسان، توضیحاتی در خصوص اقدامات سران دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک ارائه کرد.
شهرام نامدار، رییس اتحادیه مشاورین املاک مرکز فارس، نحوه اتصال به سامانه کاتب و تنظیم قراردادهای یکسان در این سامانه را به مشاورین آموزش داد و در پایان نشست، ضمن تبادل نظر و هماندیشی، به سؤالات و ابهامات حاضرین پاسخ داده شد.