دبیر اجرایی خانه کارگر فارس تاکید کرد؛
با تضعیف بانک رفاه، نظام پرداخت حقوق و معیشت میلیونها کارگر دچار بحران میشود
کارگران در انتخابات مجلس آینده حساب خود را از نمایندگان جدا خواهند کرد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس تأکید کرد: بانک رفاه کارگران خط قرمز کارگران کشور است و نباید مشمول واگذاری و خصوصیسازی شود.
به گزارش ایلنا، علی راستگو امروز ۲۷ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سابقه تأسیس بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۹ گفت: این بانک با آورده کارگران و سهم ۳۰ درصدی بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت و امروز سرمایه اصلی جامعه کارگری محسوب میشود.
به گفته وی، در حالی که بانکهای دولتی از شمول واگذاریها مستثنی میشوند، بانک رفاه کارگران به عنوان نهادی وابسته به تأمین اجتماعی در معرض خصوصیسازی قرار گرفته که مغایر با منافع کارگران است.
راستگو با بیان اینکه تأمین اجتماعی و بانک رفاه همواره پناهگاه جامعه کارگری بودهاند افزود: اگر این بانک تضعیف شود، نظام پرداخت حقوق و معیشت میلیونها کارگر و بازنشسته دچار بحران خواهد شد.
وی تأکید کرد: بیش از ۷۰ نماینده مجلس نیز تاکنون بر لزوم ماندگاری بانک رفاه در اختیار کارگران تأکید کردهاند و خانه کارگر این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
رئیس خانه کارگر فارس به وضعیت معیشتی کارگران نیز اشاره کرد و گفت: هزینههای زندگی بهویژه مواد غذایی مانند برنج، ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته و سفره کارگران کوچکتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات مثبت در برخی حوزهها، مشکلات معیشتی همچنان جدی است و باید راهکارهای عملی در دستور کار قرار گیرد.
راستگو همچنین وضعیت درمان جامعه کارگری را نگرانکننده دانست و افزود: امروز ۸۰ درصد نسخههای بیماران کارگری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نمیگیرد و بسیاری از بیماران با هزینههای سنگین چند میلیون تومانی مواجه هستند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی فارس با انتقاد از محدودیت ظرفیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی، گفت: در حالی که امکان پذیرش دو هزار بیمار در روز وجود دارد، این ظرفیت به ۵۰۰ نفر کاهش یافته و بیشاز ۱۵۰۰ نفر از بیماران سرگردان میشوند.
وی ادامه داد: بیمارستانهای کارگری با وجود صرف هزینههای چندصد میلیاردی همچنان نیمهتمام مانده و این در حالی است که جامعه کارگری استان فارس با بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و خانوادههای آنان نیازمند خدمات کامل درمانی است.
رئیس خانه کارگر فارس با اشاره به وضعیت اشتغال کارگران گفت: نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاهمدت و تعدیل گسترده نیروها مشکلات جدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.
به گفته وی، در برخی واحدها از چند هزار نیروی کار تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر باقی ماندهاند و همین افراد نیز در معرض بیکاری هستند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی فارس با بیان اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا باید در خدمت کارگران و تولید قرار گیرد، تصریح کرد: با وجود سودآوری این مجموعهها، سوءمدیریتها موجب شده کارگران از منافع واقعی آن بیبهره بمانند.
راستگو گفت: انتظار داریم رسانهها همانطور که به مدیران و مسئولان میپردازند، مشکلات کارگران را نیز بازتاب دهند تا مسئولان پاسخگو شوند.
بازنشستگان فارس خواستار بازگرداندن بانک رفاه به تأمین اجتماعی شدند
نائب رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شیراز نیز با تأکید بر اهمیت بازگرداندن بانک رفاه کارگران به زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این موضوع یک مطالبه جدی جامعه کارگری است و نباید مشمول خصوصیسازی شود.
ناصر مصطفوی با اشاره به ماده پنج برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه سال گذشته، ۳۳ درصد از بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و ۶۷ درصد دیگر به سمت خصوصیسازی و بورس هدایت شده است.
وی افزود: کانون بازنشستگان و نمایندگان در حال فعالیت گسترده برای حفاظت از منافع کارگران و بازنشستگان هستند.
نائب رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شیراز به تلاشهای صورت گرفته در فضای مجازی و ایجاد کارزار به آدرس Www. Karzar.net/238539 اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۳۳۵ نفر در این کارزار ثبتنام کردهاند. هدف از این کارزار بازگرداندن بانک رفاه و حمایت از حقوق بازنشستگان است، این کارزار از ۱۸ تیر تا ۳۱ مرداد تمدید شده و ممکن است دوباره تمدید شود.
مصطفوی با انتقاد از وضعیت درمان بازنشستگان تصریح کرد: حتی عملهای جراحی ساده هزینههای نجومی دارند و سقف بیمه تکمیلی محدود است. پیشنهاد داده شده سقفهای جراحی و بستری فوق تخصصی برداشته شود تا بازنشستگان بتوانند بدون دغدغه درمان شوند.
وی جزئیاتی از پوشش بیمه تکمیلی در استان فارس ارائه داد و گفت: تا پایان قرارداد با آتیه سازان حافظ، هر فرد تحت پوشش میتواند به مراکز درمانی مراجعه کرده و از خدمات فیزیوتراپی، رادیولوژی و بستری استفاده کند. تعداد ثبتنام شدگان بیمه تکمیلی در استان بیش از ۲۷۰ هزار نفر است.
نائب رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شیراز یادآور شد: بیمه تکمیلی امسال سقف ۸۵ میلیون و برای بیمارستان ها ۴۰ میلیون بدون سقف اعمال می شود.
مصطفوی همچنین خواست مسائل بازنشستگان و بیمه تکمیلی را بازتاب دهند و افزود: با پیگیری مستمر، امیدوار است معوقات بازنشستگان تا مردادماه پرداخت شود و جامعه بازنشستگان از حقوق خود بهرهمند شوند.
صدای بی صدایان و مطالبهگر بازنشستگان و زنان کارگر فارس
رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر تشکیلات فارس نیز در ایننشست، بر نقش اتحادیه در انعکاس مسائل بازنشستگان و زنان شاغل و بازنشسته تأکید کرد و گفت: این مجموعه صدای بی صدایان در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و تلاش دارد با برنامه و هدفمندی مشکلات جامعه کارگری را مطرح کند.
زهرا درویشی با اشاره به اهمیت بانک رفاه کارگران یادآور شد: این بانک ۶۶ سال سابقه فعالیت دارد، اما تصمیمگیریهای بدون مطالعه و برنامهریزی نمایندگان مجلس باعث ایجاد بحران در پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان شده است.
وی افزود: ۵ میلیون خانوار بازنشسته تحت پوشش بانک رفاه هستند و مدیریت ناصحیح بانک میتواند مشکلات اقتصادی گستردهای ایجاد کند.
بازرس کانون تامین اجتماعی بازنشستگان شیراز به مشکلات درمان بازنشستگان اشاره کرد و گفت: مطالبه اصلی اتحادیه تضمین خدمات درمانی مناسب برای بازنشستگان و زنان کارگر است و این موضوع باید با برنامهریزی دقیق و حمایت دولت و سازمان تامین اجتماعی حل شود.
درویشی همچنین به محدودیت نقش زنان بازنشسته و کارآفرین در تصمیمگیریهای کشور انتقاد کرد و تصریح کرد: زنان با وجود دانش، تخصص و تجربه کافی، در بسیاری از مواقع دیده نمیشوند و سهم کافی در مدیریت و توسعه ندارند.
وی به ضرورت ایجاد تمهیدات برای حمایت از زنان کارآفرین در حوزه سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی تأکید کرد و بیان داشت: انعکاس مسائل زنان و بازنشستگان با حمایت رسانهها میتواند مسیر مطالبهگری را هموارتر کند.
اعتراض بازنشستگان کارگری شیراز به مدیریت بانک رفاه
دبیر کمیته مطالبات و طرح و برنامه کانون بازنشستگان کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی شیراز نیز با انتقاد از عملکرد دولت و مدیریت بانک رفاه گفت: جامعه بازنشستگان کشور به شدت از اقدامات دولت ناراضی است و با اشاره به قانونگریزیها و قانونشکنیها تاکید کرد که بانک نباید به خود اجازه دهد در سازمان تامین اجتماعی دخالت کند.
محمدعلی محمدی با اشاره به تحولات دهههای گذشته گفت که از زمان دولت احمدینژاد تا کنون، بیش از یک تریلیون و سیصد هزار میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی خارج شده و هنوز بازنگشته است.
وی افزود: اگر دولت فقط سود بانکی مصوب بانک مرکزی را پرداخت کند، تمامی مشکلات تامین اجتماعی بلااستثنا حل خواهد شد و هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت.
مسئول روابط عمومی کانون بازنشستگان کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی شیراز افزود: نمایندگان استان فارس تاکنون همکاری کافی با بازنشستگان و کارگران نداشتهاند و تاکید کرد: تلاش برای مرجوع کردن بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز مسکوت مانده است.
محمدی افزود: دولت با بهانه جنگ و معوقات ۵ میلیون بازنشسته، تامین اجتماعی را دچار مشکل کرده و این وضعیت تا پایان شهریور ماه میتواند به بنبست امنیتی برسد.
وی به مسئله استفاده بازنشستگان از هتلها و مهمانسراهای جهانگردی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: ۵۰ درصد سهام این هتلها متعلق به سازمان است اما بازنشستگان تامین اجتماعی از مزایای آن به درستی استفاده نمیکنند، در حالی که بازنشستگان کشوری از آن بهره میبرند.
محمدی گفت: سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن، از جمله شستا و بانک رفاه، نباید مشمول برنامه هفتم توسعه و واگذاریها شوند و تاکید کرد که این قانون تخلف آشکار دولت قبل و مجلس یازدهم و دوازدهم است.
دبیر کمیته مطالبات و طرح و برنامه کانون بازنشستگان کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی شیراز افزود: ما خواستار بازگشت این خروجیها و جلوگیری از واگذاریها هستیم و به هیچ عنوان مصوبه برنامه هفتم را قبول نداریم.
وی به اختلاف در ارائه وامها اشاره کرد و گفت: بازنشستگان کشوری با جمعیت یک میلیون و ۸۵۰هزار نفر، سالانه ۳۵۰ هزار فقره وام دریافت میکنند اما بازنشستگان تامین اجتماعی با جمعیت ۵ میلیون نفر، همان تعداد محدود وام میگیرند که این تبعیض باید هرچه سریعتر رفع شود.
محمدی از نمایندگان مجلس و نمایندگان استان فارس خواستار رسیدگی به این مسائل شد و تاکید کرد : در صورت عدم همکاری، جامعه بازنشستگان و کارگران استان در انتخابات آینده حساب خود را از نمایندگان جدا خواهند کرد.
۱۷۰۰بیمهشده بازنشسته شیراز از خدمات درمانی مستقیم محروم شدهاند
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شیراز نیز در این نشست گفت:۱۷۰۰نفر از بیمهشدگان بازنشسته شیراز که پیشتر از خدمات درمان، مستقیم رایگان بهرهمند بودند و تحت پوشش جراحی، دندانپزشکی، زنان، ارتوپدی و سایر تخصصها قرار داشتند امروز از این خدمات محروم شده اند.
مصطفی امامی با اشاره به پیگیریهای سالیان گذشته مجلس و کانون بازنش تأکید کرد: چارت سازمانی درمانگاهها به گونهای طراحی شده بود که تمامی تخصصها در آن جمع بودند، اما مدیریت پیشین با تغییرات و شیطنتهایی این سیستم را مختل کرد و تلاش شد بیمهشدگان به بخش خصوصی هدایت شوند.
امامی افزود: در حال حاضر درمانگاه به یک مرکز محدود با چند پزشک عمومی تبدیل شده و پذیرش بیماران تنها از طریق پزشک خانواده انجام میشود. این امر موجب شده بازنشستگان و بیمهشدگان نتوانند از خدمات تخصصی بهرهمند شوند و کیفیت درمان روز به روز کاهش یابد.
وی ادامه داد: دغدغه اصلی ما درمان مستقیم است و اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند آن را تقویت کند، بیماران مجبور به مراجعه به بخش خصوصی خواهند شد، در حالی که هزینهها سرسامآور است. برای مثال، هزینه درمان عادی در شیراز تا ۳۸۰ میلیون تومان میرسد، اما سازمان تنها حدود ۲۸تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت میکند.
امامی با انتقاد از سیستم ارجاع سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: طبق قانون تامین اجتماعی، سیستم ارجاع باید از صفر تا ۱۰۰ درمان بیماران را تحت پوشش قرار دهد، اما اکنون عملاً پاسخگو نیست و بیمهشدگان دچار مشکلات عدیدهای هستند.
وی تأکید کرد: تمام تلاش ما تقویت درمان مستقیم است تا بیمهشدگان و بازنشستگان بتوانند بدون دغدغه از خدمات درمانی استفاده کنند و کیفیت این خدمات ارتقا یابد.