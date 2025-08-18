خراسان رضوی و مشهد روز شنبه اول شهریور تعطیل شد
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: در راستای فراهمسازی شرایط مناسب خدمترسانی به زائران در ایام عزاداری دهه آخر صفر، مشهد در روز شنبه تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حجت الاسلام علی عسکری اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد در محورهای اصلی مشهد، تمام دستگاههای اجرایی، سازمانهای دولتی و نهادهای وابسته در سراسر استان خراسان رضوی، روز شنبه، یکم شهریور ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، فعالیت تمام ادارات به جز مراکز امدادی، خدماتی و دستگاههایی که مأموریت ویژه در ایام عزاداری دارند متوقف میشود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این تعطیلی به منظور تمرکز همه امکانات استان بر خدمترسانی به زائران و مجاوران، مهار ترافیک و حضور فعال نیروهای انسانی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی صورت گرفته است.