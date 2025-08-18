خراسان رضوی و مشهد روز شنبه اول شهریور تعطیل شد

وی افزود: بر اساس این تصمیم، فعالیت تمام ادارات به جز مراکز امدادی، خدماتی و دستگاه‌هایی که مأموریت ویژه در ایام عزاداری دارند متوقف می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این تعطیلی به منظور تمرکز همه امکانات استان بر خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران، مهار ترافیک و حضور فعال نیروهای انسانی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی صورت گرفته است.