آتشسوزی جنگلهای «چرمین» چرداول مهار شد
آتشسوزی جنگلهای کوه «چرمین» چرداول سرانجام پس از چند روز، با کمک بالگرد آبپاش اعزامی از مدیریت بحران کشور مهار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام شامگاه یکشنبه اظهار کرد که با پیگیری استاندار و ستاد مدیریت بحران یک فروند بالگرد با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و جمعیت هلالاحمر به استان اعزام شد.
یاسم خانمحمدیان افزود که این بالگرد آبپاش در دو مرحله اقدام به آبپاشی محل آتشسوزی کرد و اکنون با توجه به تاریکی هوا ادامه مهار کامل آتشسوزی به صبح دوشنبه موکول شده است.
وی بیان کرد که بخش اصلی آتش سوزی مهار شده اما حدود ۱۰۰ متر خط آتش و تعدادی کنده نیمسوز باقی مانده است.
خانمحمدیان یادآور شد که نیروها در منطقه حضور دارند تا از گسترش و شعلهور شدن آتش جلوگیری کنند.