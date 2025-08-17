جزئیات درگیری تروریستها در شمال سیستان و بلوچستان
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه زابل گفت: بامداد امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع نیروهای امنیتی و نظامی، هفت نفر از اعضای گروهک تروریستی موسوم به «انصارالفرقان» که قصد حمله به مراکز حساس و مقرهای نظامی و انتظامی در منطقه سیستان را داشتند در درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.
به گزارش ایلنا، علی ولایتیپور اظهار کرد: این تیم تروریستی که با تجهیزات و سلاحهای فراوان و روشهای پیچیده برای انجام اقدامات خرابکارانه وارد منطقه شده بودند در ساعات اولیه بامداد امروز توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره اطلاعات شناسایی و عملیات مقابله علیه آنان آغاز شد.
وی افزود: در این عملیات با همکاری قرارگاه شهید هراتی ناحیه مقاومت بسیج نیمروز، یگانهای انتظامی شهرستانهای زابل و نیمروز و همراهی مردم، اعضای این تیم تروریستی در درگیری مسلحانه به طور کامل متلاشی و مقادیری سلاح، مهمات و یک دستگاه خودرو از آنان کشف و ضبط شد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اقدام نشان داد که منطقه سیستان به هیچ وجه حیات خلوت گروهکهای معاند و تروریستی نیست و نیروهای مقتدر امنیتی، انتظامی و نظامی هرگونه تحرک علیه امنیت منطقه را در نطفه خفه خواهند کرد.
وی گفت: خوشبختانه در جریان این درگیری به نیروهای امنیتی، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) هیچگونه آسیبی وارد نشده است.
ولایتی پور ضمن قدردانی از هوشیاری و رشادت نیروهای امنیتی و نظامی افزود: بدون تردید این هوشیاری و اقدام بهموقع مانع از وارد آمدن خسارتها و تلفات احتمالی به مراکز نظامی، انتظامی و سایر زیرساختهای حساس منطقه سیستان شد.