به گزارش ایلنا، علی ولایتی‌پور اظهار کرد: این تیم تروریستی که با تجهیزات و سلاح‌های فراوان و روش‌های پیچیده برای انجام اقدامات خرابکارانه وارد منطقه شده بودند در ساعات اولیه بامداد امروز توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره اطلاعات شناسایی و عملیات مقابله علیه آنان آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات با همکاری قرارگاه شهید هراتی ناحیه مقاومت بسیج نیمروز، یگان‌های انتظامی شهرستان‌های زابل و نیمروز و همراهی مردم، اعضای این تیم تروریستی در درگیری مسلحانه به طور کامل متلاشی و مقادیری سلاح، مهمات و یک دستگاه خودرو از آنان کشف و ضبط شد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اقدام نشان داد که منطقه سیستان به هیچ وجه حیات خلوت گروهک‌های معاند و تروریستی نیست و نیروهای مقتدر امنیتی، انتظامی و نظامی هرگونه تحرک علیه امنیت منطقه را در نطفه خفه خواهند کرد.

وی گفت: خوشبختانه در جریان این درگیری به نیروهای امنیتی، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) هیچ‌گونه آسیبی وارد نشده است.

ولایتی پور ضمن قدردانی از هوشیاری و رشادت نیروهای امنیتی و نظامی افزود: بدون تردید این هوشیاری و اقدام به‌موقع مانع از وارد آمدن خسارت‌ها و تلفات احتمالی به مراکز نظامی، انتظامی و سایر زیرساخت‌های حساس منطقه سیستان شد.

انتهای پیام/