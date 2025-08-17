خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات درگیری تروریست‌ها در شمال سیستان و بلوچستان

جزئیات درگیری تروریست‌ها در شمال سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1674782
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه زابل گفت: بامداد امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی و نظامی، هفت نفر از اعضای گروهک تروریستی موسوم به «انصارالفرقان» که قصد حمله به مراکز حساس و مقرهای نظامی و انتظامی در منطقه سیستان را داشتند در درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.

به گزارش ایلنا، علی ولایتی‌پور اظهار کرد: این تیم تروریستی که با تجهیزات و سلاح‌های فراوان و روش‌های پیچیده برای انجام اقدامات خرابکارانه وارد منطقه شده بودند در ساعات اولیه بامداد امروز توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره اطلاعات شناسایی و عملیات مقابله علیه آنان آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات با همکاری قرارگاه شهید هراتی ناحیه مقاومت بسیج نیمروز، یگان‌های انتظامی شهرستان‌های زابل و نیمروز و همراهی مردم، اعضای این تیم تروریستی در درگیری مسلحانه به طور کامل متلاشی و مقادیری سلاح، مهمات و یک دستگاه خودرو از آنان کشف و ضبط شد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اقدام نشان داد که منطقه سیستان به هیچ وجه حیات خلوت گروهک‌های معاند و تروریستی نیست و نیروهای مقتدر امنیتی، انتظامی و نظامی هرگونه تحرک علیه امنیت منطقه را در نطفه خفه خواهند کرد.

وی گفت: خوشبختانه در جریان این درگیری به نیروهای امنیتی، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) هیچ‌گونه آسیبی وارد نشده است.

ولایتی پور ضمن قدردانی از هوشیاری و رشادت نیروهای امنیتی و نظامی افزود: بدون تردید این هوشیاری و اقدام به‌موقع مانع از وارد آمدن خسارت‌ها و تلفات احتمالی به مراکز نظامی، انتظامی و سایر زیرساخت‌های حساس منطقه سیستان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور