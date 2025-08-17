به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، عبدالرضا علیرضاپوری امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در نشست خبری با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی کشور گفت: «پیک مصرف برق در استان امسال به ۹۴۵ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ تا ۷ درصد رشد داشته است.»

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مشترکان و گذر از روزهای گرم، رکورد تازه‌ای در مصرف برق استان ثبت نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه معمولا در سال‌های گذشته از اواخر مرداد یا نیمه شهریور بار مصرفی کاهش پیدا می‌کرد، افزود: «به دلیل تداوم گرما و کمبود بارش‌ها که بر میزان ذخیره آب سدها و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی اثر گذاشته، احتمال دارد مدیریت بار تا پایان شهریور ادامه پیدا کند.»

علیرضاپوری در خصوص خاموشی‌ها نیز گفت: «قطع برق بعضا خارج از زمان‌بندی اعلام‌شده اتفاق می‌افتد که علت آن اعمال مدیریت بار از مرکز است. برنامه فعلی دو ساعت خاموشی در روز است، اما ممکن است در صورت نیاز برق حدود ۳۰ درصد مشترکان روزی دوبار قطع شود.»

وی با تاکید بر تلاش برای کاهش فشار بر صنایع و کشاورزی تصریح کرد: «شبکه برق ماهیتی ملی دارد و نمی‌توان یک استان را به‌طور مستقل مدیریت کرد.»

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: «حدود نیمی از ادارات استان مجهز به کنتور هوشمند شده‌اند که در کنترل مصرف نقش مهمی داشته است.»

به گفته علیرضاپوری، در استان حدود ۱۰ هزار مشترک پرمصرف وجود دارد که مصرف آنها ۲.۵ تا ۴ برابر الگوست و برای این گروه، قبض ۱۵ روزه صادر می‌شود.

این مقام مسئول بخشی از فشار بر شبکه را ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها دانست و گفت: «امسال ۷۵۰ دستگاه استخراج رمزارز در استان کشف و جمع‌آوری شد و از این نظر در میان سه شرکت برتر کشور قرار داریم.»

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان به اقدامات ویژه برای ایام اربعین اشاره کرد و از تقویت شبکه برق مسیر زوار تا مرز، تامین روشنایی مسیرها و پارکینگ‌ها، برق‌رسانی به موکب‌ها، نانوایی‌ها، سردخانه‌ها، اورژانس، هلال‌احمر و بیمارستان صحرایی خبر داد.

انتهای پیام/