کارگران شهرداری شوش خواستار ورود دادستان به ترک فعل شهرداری شدند

جمعی از کارگران شهرداری شوش از دادستان این شهرستان درخواست کردند نسبت به ترک فعل شهرداری در خصوص عدم واریز حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی ورود کند.

کارگران شهرداری شوش روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایلنای خوزستان اظهار داشتند: سه ماه است که مبالغ مربوط به حق بیمه از حقوق ما کسر می‌شود اما تاکنون به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.

به گفته آنها، این اقدام موجب شده در شرایط گرانی دارو و خدمات درمانی، کارگران و خانواده‌هایشان مجبور به پرداخت آزاد هزینه‌های پزشکی شوند.

کارگران شهرداری شوش، تأکید کردند: از دادستان شوش تقاضا داریم به این مسئله به صورت ویژه ورود کند تا بار سنگین هزینه‌های درمانی از دوش ما کارگران برداشته شود.

 

