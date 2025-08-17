در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
اجرای ۵۳ پروژه گردشگری با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در آذربایجان غربی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از اجرای ۵۳ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد.
مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه، در پنجماهه نخست امسال ۱۲۳ موافقت اصولی برای پروژههای گردشگری صادر شده که با سرمایهگذاری بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال برای یکهزار و ۵۲۴ نفر را فراهم میکند گفت؛هماکنون نیز ۵۳ پروژه گردشگری با مجموع سرمایهگذاری ۹ هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست.
صفری با اشاره به افزایش اعتبارات این حوزه اظهار کرد: اعتبارات میراثفرهنگی استان در سال گذشته با رشد ۱۰ برابری به ۱۴۰ میلیارد تومان رسید، اما با وجود این افزایش، همچنان برای تکمیل پروژهها نیازمند منابع بیشتری هستیم.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲ موزه فعال در استان وجود دارد و چهار موزه دیگر نیز در دست احداث است.
صفری گفت: پروژه موزه مجاهدتهای خاموش در ساختمان قدیمی صداوسیما بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد. همچنین طرح توسعه موزه باستانشناسی ارومیه آغاز شده و زیربنای آن از ۶۰۰ متر به دو هزار و ۱۰۰ متر افزایش مییابد.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی گفت:پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو به یونسکو ارسال شده و مسجد جامع ارومیه نیز پس از دو مرحله ارزیابی در میان ۳۴ مسجد نهایی برای ثبت جهانی قرار گرفته است.
صفری در ادامه با اشاره به وضعیت صنایعدستی استان اظهار کرد: در پنجماهه نخست امسال ۳۲۰ پروانه تولیدی و تمدید پروانه برای هنرمندان صادر و ۳۰ کارت صنعتگری ارائه شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نبود بازار فروش را یکی از چالشهای جدی حوزه صنایع دستی استان عنوان کرد و گفت: یکی از بناهای تاریخی پادگان لشگر ۶۴ارومیه پس از مرمت به بازارچه دائمی صنایعدستی تبدیل خواهد شد.
وی همچنین از برخورد با فعالیتهای غیرمجاز خبر داد و گفت:طی پنجماهه اخیر یک هزار ۶۹۷ مورد بازدید حفاظتی از محوطههای تاریخی استان انجام شده که به شناسایی ۱۰ باند حفاری غیرمجاز، دستگیری ۱۷ نفر و تشکیل ۵۷ پرونده قضایی منجر شده است.
صفری همچنین از شناسایی ۳۱صفحه مجازی غیر مجاز گردشگری در استان خبر داد وگفت: صفحات غیر مجاز با کمک پلیس فتا مسدود شده است.
صفری در پایان با اشاره به اولویت توسعه گردشگری سیلوانا خاطرنشان کرد:پروژه آسفالتریزی مسیر مارمیشو آغاز شده و مطالعات مسیرهای گردشگری خانتختی–سرو–سیلوانا و اشنویه نیز در حال انجام است.
به گفته صفری، ساخت یک هتل چهارستاره، تلهکابین و پیست اسکی در روستای خوشاکو در جریان است و مجتمع تفریحی–گردشگری ستاره سیلوانا نیز با تغییر بهرهبردار به مجموعهای پویا تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه،مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه بهعنوان بنای ثبت ملی با کاربری موزه مدرسه مرمت شده و ۱۲ میلیارد تومان برای احیای آن هزینه شده است خاطر نشان کرد: این موزه در نخستین سال بازگشایی خود چهارمین بنای پربازدید استان در نوروز شد.
صفری در پایان خاطرنشان کرد:اگر پروژه احیا و مرمت اراضی ثبت ملی لشکر ۶۴ ارومیه به طور کامل اجرا شود، این مجموعه به یکی از جاذبههای گردشگری مهم ارومیه تبدیل خواهد شد.