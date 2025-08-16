تاخیری دو ساعته ادارات در ایلام
کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام از تاخیر ۲ ساعته ادارات در ایلام خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام در اطلاعیه ای از تاخیر فعالیت ادارات ایلام خبر داد که بدین شرح است:
با توجه به هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی مبنی بر ورود توده گرد و خاک غلیظ به استان ایلام و احتمال افزایش غلظت و ماندگاری ذرات معلق هوا در ساعات اولیه صبح؛ مستند به شیوهنامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و تصمیم کارگروه مربوطه و با موافقت استاندار محترم ایلام، در راستای حفظ سلامت شهروندان، فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمانهای دولتی (به استثنای دستگاههای خدماترسان) در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ با دو ساعت تاخیر و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح آغاز میشود.
این تعطیلی شامل دستگاههای خدماترسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستانها و نیروهای شیفتگردان نمیشود و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام