خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیران خودرو
تاخیری دو ساعته ادارات در ایلام

کد خبر : 1674464
کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام از تاخیر ۲ ساعته ادارات در ایلام خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام در اطلاعیه ای از  تاخیر فعالیت ادارات ایلام خبر داد که بدین شرح است: 

‌با توجه به هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی مبنی بر ورود توده گرد و خاک غلیظ به استان ایلام و احتمال افزایش غلظت و ماندگاری ذرات معلق هوا در ساعات اولیه صبح؛ مستند به شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و تصمیم کارگروه مربوطه و با موافقت استاندار محترم ایلام، در راستای حفظ سلامت شهروندان، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمان‌های دولتی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان) در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ با دو ساعت تاخیر و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

این تعطیلی شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و نیروهای شیفت‌گردان نمی‌شود و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان ایلام

