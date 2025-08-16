خبرگزاری کار ایران
جوانی ۳۰ ساله در کمیحان به قتل زسید

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان از قتل جوانی ۳۰ ساله در یک نزاع و درگیری در کمیجان و دستگیری قاتل کمتراز سه ساعت در اراک خبرداد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ عابدین ملکی پویا در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی کسب اطلاع از انتقال فردی مصدوم بر اثرجراحت به بیمارستان امام علی(ع) کمیجان، بلافاصله مأموران گشت پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی بخش میلاجرد این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس در بیمارستان و بررسی‌های میدانی مشخص شد ۲ نفر جوان با یکدیگر در یکی از محلات شهر میلاجرد درگیر می‌شوند که در نتیجه این درگیری هر ۲ جوان ۲۰ ساله و ۳۰ ساله با سلاح سرد مجروح و فرد ۳۰ ساله پس از اعزام به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، از نخستین ساعات وقوع این جرم، دستگیری متهم با جدیت در دستور کار فرماندهی و مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفته و اقدامات فنی گسترده‌ای به منظور شناسایی محل اختفای وی آغاز که سرانجام کمتر از سه ساعت موفق شدند قاتل ۲۰ساله را در اراک شناسایی و دستگیر کنند.

