راهیابی ۴ گروه سرود بچه های مسجد هرمزگان به بخش پایانی سومین جشنواره ملی آوای آدینه

به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی اظهار کرد: گروه سرود پسران سقای حسین(ع) کانون فرهنگی هنری سقای حسین(ع) روستای حکمی، گروه سرود پسران آسمان هشتم کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) روستای کردر رضوی، گروه سرود دختران آوای میناب کانون فرهنگی هنری ولیعصر(عج) و گروه سرود پسران کُوُش کانون فرهنگی هنری شهید عمرانی با ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره، به بخش پایانی این رخداد فرهنگی هنری راه یافتند.

وی افزود: این چهار گروه سرود موفق به کسب جواز حضور در بخش «رقابتی» سرود محلی سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ادامه داد: در مجموع ۱۰ گروه سرود موفق به کسب جواز حضور در بخش رقاتی شدند که از این تعداد، چهار گروه متعلق به هرمزگان است.

وی با بیان اینکه سومین دوره جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» به‌منظور ترویج فرهنگ نماز جمعه و ارتقای مفاهیم ملی همچون مقاومت اسلامی، سبک زندگی اسلامی و ایران همدل ۲۲ تا ۲۷ شهریور به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار می‌شود، اضافه کرد: این جشنواره شامل بخش‌های رقابتی سرود فارسی و محلی، تولیدات استودیویی و رای مردمی است.

گفتنی است؛ برگزاری این جشنواره با حمایت و مشارکت نهادهای معتبر فرهنگی کشور از جمله شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، شبکه قرآن و معارف سیما و دفتر امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ صورت می‌گیرد.

