۳۰۰ میلیارد هزینه شده است/قراردادهای ثبت شده ۲۶۵ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود عبدی ۲۵ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال اول حضور در لیگ برتر تجربه ارزشمندی کسب کردیم و امکانات خوبی را داشتیم؛ برای امسال ابتدا با یک مربی فصل را شروع کردیم اما بنا به دلایلی همکاری ما ادامه نداشت و با مهدی رحمتی به توافق رسیدیم و وی بعنوان سرمربی تیم خیبر انتخاب شد.

وی با بیان اینکه باشگاه خیبر در نقل و انتقالات موفق عمل کرد، افزود: درگیر اسامی و رسانه‌ها نشدیم و براساس نیازمان بازیکن گرفتیم و امیدواریم اتفاقات خوبی در فصل جدید رخ دهد؛ خیبر تیم جوانی با میانگین سنی حدود ۲۴ سال بوده و هدف ما کسب رتبه تک رقمی است.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد تاکید کرد: تمام بازیکنان اضافه شده به تیم با نظر سرمربی و تایید باشگاه بوده و برای جذب بازیکنان جوان گاهی تا چند روز مذاکره و پیگیری کردیم و همچنین بازیکنان با تجربه خوبی در تیم حضور دارند.

عبدی با بیان اینکه ۱۴ بازیکن به تیم اضافه شدند، خاطرنشان کرد: ۱۰ بازیکن از تیم جدا شدند و ۱۲ بازیکن هم از فصل گذشته در تیم ماندند و ترکیب خوبی از بازیکنان جوان و باتجربه ایجاد شده است.

وی با اشاره به حضور بانوان در اولین بازی تیم خیبر در لیگ برتر، ادامه داد: حضور بانوان به عنوان تماشاگر اتفاق مثبتی بوده و قطعا می‌تواند به تیم کمک کند و امیدواریم بانوان هم‌تبار از این بازی استقبال گرمی داشته باشند؛ این بازی به دلیل حکم انضباطی، تنها با حضور بانوان برگزار می‌شود که امیدواریم ورزشگاه پر شود تا بتوانیم سه امتیاز را در خانه حفظ کنیم.

عبدی یادآور شد: زیرساخت جایگاه خبرنگاران در ورزشگاه تختی فراهم شده و خبرنگاران دیگر در ورودی حضور نخواهند داشت؛ همچنین اتاق کنفرانس تجهیز و آماده شده که جا دارد از رئیس هیئت فوتبال تشکر کنیم.

وی اضافه کرد: رختکن‌های میزبان، مهمان و داوران مجزاست و شرایط بهتری را در ورزشگاه خواهیم داشت؛ جایگاه خبرنگاران کاملا مجزا است و تنها با ارائه کارت شناسایی اجازه ورود خواهند داشت.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد تصریح کرد: بازیکنان باید مسیر لیگ دو به لیگ یک و در نهایت لیگ برتر را طی کنند و نمی‌شود بازیکنی از لیگ سه به لیگ برتر بیاید؛ ما باید بدنبال جذب هر استعدادی در تمام نقاط ایران باشیم و مرز جغرافیایی خاصی در این رابطه نداریم و در رده‌های پایه، استعدادها را جذب می‌کنیم.

عبدی اضافه کرد: بازیکنان جذب شده با نظر سرمربی و طبق سیاست‌های باشگاه بوده که قابل دفاعند و جوانان بومی و غیربومی جذب تیم شدند.

وی تأکید کرد: امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای تیم هزینه شده و قراردادهای ثبت شده تیم ۲۶۵ میلیارد تومان است، در تیم خیبر کاهش بودجه نداشتیم بلکه سمت جذب بازیکنان با کیفیت رفتیم تا در سال‌های آینده ۱۸ بازیکن باکیفیت داشته باشیم و با خرید چهار یا پنج بازیکن، برای کسب رتبه‌های برتر بجنگیم.

عبدی درباره جذب وحید امیری نیز گفت: امیری بازیکن تحت قرارداد تیم دیگری بوده و صحبت کردن در این مورد غلط است؛ نقل و انتقالات تیم تقریباً به اتمام رسیده و شاید با نظر سرمربی یک یا دو بازیکن جذب شوند.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد یادآور شد: اجحافی در حق تیم‌ ما رخ داده که برخی تیم‌های دولتی شهرستانی در تهران تمرین می‌کنند و بازیکنان هم علاقه دارند در پایتخت باشند اما تأکید کردیم که تمرینات حتماً در خرم‌آباد برگزار شود.

وی افزود: بارها پیش آمده که با بازیکنی به توافق رسیدیم اما بدلیل اینکه تمرینات در تهران برگزار نمی‌شود منجر به عقد قرارداد نشده و این یکی از محدودیت‌های بزرگ ما برای جذب بازیکن است.

عبدی گفت: شناسایی و جذب استعدادهای بومی توسط تیم‌های پایه انجام شده و علاوه بر کادرفنی، باشگاه هم یک تیم استعدادیابی دارد که بازیکنان را رصد کرده و افراد مستعد جذب می‌شوند و بازیکنانی داریم که حتی تجربه بازی در لیگ یک دارد که در این فصل بیشتر از او خواهیم شنید.

مالک خیبر در پایان افزود: الزامی نداریم که بازیکنان جوان از کدام استانند و اولویت ما کیفیت آنهاست و با این وجود تعدادی بازیکن بومی مانند تیموری‌، ضرونی و ... در تیم حضور دارند.