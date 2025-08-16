رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه:
نبود امکانات و حمایت، آینده این رشته را تهدید میکند
رئیس هیئت قایقرانی استان کرمانشاه در نشستی با اصحاب رسانه، از چالشهای پیشروی این رشته ورزشی پرده برداشت. نبود محل مناسب تمرین، کمبود حمایتهای مالی و رسانهای و مهاجرت ورزشکاران به سایر استانها از جمله مشکلاتی است که آینده قایقرانی در این منطقه را با تردید مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محمد صدیق حشمتیان ، رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه، در این نشست با اشاره به نبود محل مناسب برای تمرین گفت: «متأسفانه در کلانشهر کرمانشاه حتی یک شهربازی با دریاچه مناسب برای تمرین وجود ندارد. مذاکراتی با آبمنطقهای برای استفاده از سدهای اطراف داشتیم، اما وضعیت آبهای این دریاچهها نیز مطلوب نیست. بهعنوان مثال، دریاچه سراب نیلوفر خشک شده و قایقها به گل نشستهاند.»
وی افزود: «با وجود تلاشها برای راهاندازی قایقرانی در شهرستانهای اطراف، نبود امکانات اولیه و نیاز به برگزاری دورههای آموزشی، روند توسعه این رشته را کند کرده است.»
حشمتیان یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد ورزشکاران این رشته را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: *«هزینههای رفتوآمد به محلهای تمرین بسیار بالا است و همین مسئله باعث شده هر سال شاهد ریزش ورزشکاران باشیم.»
رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه با اشاره به حضور پررنگ ورزشکاران این استان در تیم ملی گفت: «خانم شهلا بهروزیراد در پاراکانو، خانم هیوا افضلی در کانوی کانادایی و آقای امیرمحمد فتاحپور در اسلالوم، از جمله ملیپوشان کرمانشاهی هستند که امیدواریم در بازیهای آسیایی هانگژو به مدال برسند.»
وی همچنین از فربد صدفی، نایبقهرمان کانوپولوی آسیا در رده جوانان، و ناجی پیمان ضیایی، داور بینالمللی این رشته، به عنوان دیگر چهرههای موفق کرمانشاهی نام برد.
حشمتیان با ابراز نگرانی از مهاجرت ورزشکاران به تهران گفت: «متأسفانه بسیاری از قایقرانان ما به دلیل نبود امکانات در کرمانشاه، مجبور به ترک این استان شدهاند. دریاچه چیتگر تهران تنها گزینه باقیمانده برای بسیاری از آنهاست.»
وی با تأکید بر استعداد بالای جوانان غرب کشور در این رشته گفت: «مردم مناطق زاگرسنشین بهدلیل ویژگیهای فیزیکی و ظرفیت هوازی بالا، پتانسیل بسیار خوبی برای موفقیت در قایقرانی دارند. جالب اینجاست که استانهای شمالی و جنوبی با وجود دسترسی به دریا، تعداد ملیپوشانشان به اندازه کرمانشاه نیست.»
رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه یکی از بزرگترین مشکلات این رشته را کمبود تبلیغات دانست و گفت: «متأسفانه قایقرانی نهتنها در کرمانشاه، بلکه در سطح کشور و حتی جهان نیز آنگونه که باید معرفی نشده است. بسیاری از خانوادهها در کرمانشاه اصلاً نمیدانند که چنین رشتهای وجود دارد.»
حشمتیان در پایان با اشاره به مشکلات مالی گفت: «امروزه اسپانسرها به دنبال رشتههایی هستند که رسانهها بیشتر به آنها میپردازند. قایقرانی بهدلیل عدم پوشش رسانهای مناسب، جذابیت کمتری برای حامیان مالی دارد.»
گفتنی است قایقرانی کرمانشاه در گذشته با داشتن ۱۴ ملیپوش، یکی از قطبهای این رشته در کشور بود، اما بهمرور بهدلیل کمبود حمایتها، با چالشهای جدی مواجه شده است. امید است با توجه مسئولان و رسانهها، این رشته پرافتخار بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیابد.