فارس ۲۴ شهید در جنگ ١٢ روزه تقدیم کرد

به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی امروز ٢۵ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در میان برخی از شهدای استان، دانشمندان و فرماندهان نظامی با رتبه‌های علمی ملی و بین‌المللی بودند و مجاهدت و ایثار آنان نمونه‌ای از پایبندی مردم و نیروهای مسلح به ارزش‌های کشور بود.

وی تأکید کرد: خون شهدای جنگ ١٢ روزه و شهدای دفاع مقدس، موجب انسجام و وحدت مردم شد و دشمن را ناکام گذاشت.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها گفت: خبرنگاران باید با دقت و ظرافت اطلاع‌رسانی کنند تا روحیه جامعه حفظ شود و دشمن نتواند بر ادراکات مردم غلبه کند؛ امروز رسانه‌ها رسالت بزرگی در تقویت حس اقتدار، شجاعت، میهن‌پرستی و وطن‌دوستی مردم بر عهده دارند.

بیانی در ادامه به آزادگان و رزمندگان اسیر اشاره کرد و گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ۳۸ هزار نفر از رزمندگان ایرانی اسیر دشمن شدند و آزادگان با مقاومت و ایستادگی تا آخرین لحظه، حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

مدیرکل بنیاد شهید فارس همچنین برنامه‌های گرامیداشت سالگرد بازگشت آزادگان در سراسر استان را تشریح کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل دیدار و تقدیر از آزادگان با همکاری بنیاد شهید، ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول برگزار خواهد شد.

سردار بیانی به پروژه‌ها و اقدامات بنیاد در حوزه توانبخشی و خدمات درمانی جانبازان اشاره کرد و از افتتاح مرکز توانبخشی سلمان و ادامه ساخت بخش الحاقی بیمارستان اعصاب و روان جنت خبر داد.

وی همچنین به توقف موقت ساخت بیمارستان ۶۵۰ تختخوابی امام حسین (ع) در باغ جنت به دلیل محدودیت منابع مالی و مشکلات تأمین زمین اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها برای رفع این موانع ادامه دارد و امید است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شهرداری، پروژه هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

سردار بیانی از تشکیل مجمع خیرین ایثار و شهادت در استان فارس خبر داد و گفت: این مجمع با هدف ترویج و توسعه فرهنگ شهید و شهادت، حمایت از یادواره‌ها، نشر آثار شهدا، ساماندهی امور مطهر شهدا و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: تمامی کمک‌های مردم به این مجمع شفاف خواهد بود و به صرف توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص می‌یابد.

بیانی همچنین یادآور شد: ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی، از جمله مرکز توانبخشی سلمان و بیمارستان اعصاب و روان جنت، با اقدامات انجام شده افزایش یافته و برنامه‌های تقدیر و دیدار از آزادگان استان فارس، از جمله در قالب طرح سپاس، در دستور کار قرار دارد تا خدمات ارائه شده به این عزیزان ارتقا یابد و یاد و نام آنان همواره گرامی داشته شود.

انتهای پیام/