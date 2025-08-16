به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ رحیم امینی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران گشت کلانتری 21 "محمودآباد نمونه" در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهر مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کننده مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران گشت انتظامی کلانتری متهم را حین جابجایی مواد مخدر شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: در بازرسی ازخودرو متهم بیش از یک کیلو و 300 گرم شیره تریاک آماده توزیع کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ امینی در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ مبنی بر برخورد قاطع پلیس با آنها و با قدردانی از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس، بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه شهر در سال جاری تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/