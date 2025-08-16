به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد راستینه صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: اولویت اصلی استان بهره‌مندی از زیرساخت‌های آبی است و با وجود اقدامات انجام‌شده، نیاز به تکمیل پروژه‌های انتقال آب برای شرب، کشاورزی و محیط‌زیست همچنان ضروری است.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب قمر بنی‌هاشم که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است افزود: این پروژه با وجود چالش‌های سیاست‌های آبی کشور، با پیگیری‌های مجلس یازدهم به مرحله بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده وارد شبکه‌های شهری می‌شود.

راستینه ادامه داد: ۸۵ درصد این پروژه در حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان و فرخشهر قرار دارد و نقش کلیدی در کاهش بحران آب ایفا کرده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی از افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه این پروژه به ۸۰۰ لیتر بر ثانیه تا پایان تابستان خبر داد و گفت: ظرفیت نهایی آن به ۱۷۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید و هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نیرو برای تکمیل آن مصوب شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۳۰ کیلومتری خط انتقال آب سد بی‌دکان و زیر کشت رفتن ۱۱۰۰ هکتار زمین خبر داد.

راستینه بیان کرد: مطالعات سد گرگک با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در حال اتمام است که به احیای دشت شهرکرد کمک خواهد کرد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پروژه راه‌آهن مبارکه–شهرکرد از محل اعتبارات استجازه مقام معظم رهبری تأمین شده و در شش ماه گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان به آن تزریق شده است که برای تکمیل نهایی آن، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی بیمارستان هاجر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان گفت: تجهیزات پیشرفته‌ای مانند دستگاه پرتودرمانی در این بیمارستان نصب شده است.

راستینه همچنین از توسعه گلخانه‌ها در شهرهای کیان و بن خبر داد و افزود: تأمین گاز و آب شرب این گلخانه‌ها از اقدامات مهم امسال بوده است.

وی در پایان از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری، مجموعه‌های ورزشی و هتل ورزشکاران خبر داد و تأکید کرد: با همدلی می‌توان به آینده‌ای بهتر برای استان امیدوار بود.

انتهای پیام/