ارتقای آمادگی عملیاتی در شرایط بحران و شبیه سازی قطع جریان گاز ورودی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنی اسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز، از اجرای موفق مانور افت فشار ورودی به تاسیسات تقویت فشار گاز آب‌شیرین در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ خبر داد.

وی ادامه داد: این مانور درچارچوب تقویم سالانه واحد HSE و با هدف سنجش سطح آمادگی عملیاتی، بهینه‌سازی هماهنگی بین واحدها و ارزیابی کارایی دستورالعمل‌های اضطراری برگزار شد.

بنی اسدی افزود: سناریوی این مانور شبیه‌سازی بسته‌شدن ناگهانی ولو خط اصلی (L.B.V) در کیلومتر ۳۰ خط لوله انتقال گاز بود که منجر به افت فشار ورودی به ایستگاه گردید. در این شرایط ارزیابی توان واکنش سریع تیم‌های عملیاتی و اجرای پروتکل‌های بازگردانی فشار در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز با اشاره به همکاری منسجم و چندلایه واحدهای تأسیسات تقویت فشار گاز آب‌شیرین، دیسپچینگ، عملیات خطوط لوله و واحد شیرهای خودکار گفت: در جریان مانور تیم‌های عملیاتی با استقرار در محل ولو کیلومتر ۳۰ و بهره‌گیری از تجهیزات کنترل فشار و سیستم‌های پایش لحظه‌ای، فرآیند بازگشایی و برقراری مجدد جریان گاز را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی به‌صورت هماهنگ و مرحله‌به‌مرحله اجرا کردند.

وی با تأکید بر اهمیت این تمرین‌ها در بهبود MTTR (میانگین زمان ترمیم) و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز، ارزیابی نتایج مانور را مثبت دانست و افزود:

اجرای مستمر این‌گونه مانورها موجب ارتقای سطح مهارت‌های فنی، کاهش ریسک عملیاتی و تضمین پایداری انتقال گاز در سناریوهای پیش‌بینی‌نشده خواهد شد.

بر اساس اعلام واحد HSE، داده‌های جمع‌آوری‌شده از این مانور شامل زمان واکنش تیم‌ها، کارایی ابزارهای کنترل فشار، و انطباق با الزامات استانداردهای HSE-MS، به‌منظور بهبود دستورالعمل‌ها و ارتقاء فرآیندهای واکنش اضطراری تحلیل و مستندسازی خواهد شد.

